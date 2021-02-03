AÇLIK OYUNLARI (THE HUNGER GAMES ) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR KONUSU NEDİR?

AÇLIK OYUNLARI (THE HUNGER GAMES)

YAPIM YILI: 2012

YÖNETMEN: GARY ROSS

OYUNCULAR: JENNIFER LAWRENCE, JOSH HUTCHERSON, LIAM HEMSWORTH





Açlık Oyunları Konusu



Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Açlık Oyunlarının tek bir amacı vardır. Geçmişte isyan çıkaran Panem halkına gözdağı vermek. Her yıl 12 bölgeden toplam 24 çocuk kura ile çekilir ve Açlık Oyunları başlar. Tek kişi hayatta kalana kadar çocuklar birbirini öldürmek zorundadır.



Katniss Everdeen kardeşinin yerine oyunlara katılır ve tüm engellere rağmen kazanır. Bir anda Panem halkının kahramanı olan Katniss, Capitol'un baskısı ile 2. kez açlık oyunlarına katılmak zorunda kalır. Bütün tuzaklara ve hilelere rağmen hayatta kalmayı başaran Katniss, büyük bir ayaklanma başlatır.

OYUNCULAR:

JENNIFER LAWRENCE

JOSH HUTCHERSON

LIAM HEMSWORTH