AÇLIK OYUNLARI (THE HUNGER GAMES ) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR KONUSU NEDİR?
Yakın bir gelecekte Kuzey Amerika kuraklık ve arkasından gelen yangın ve kıtlıklarla zayıflayarak çökmüş; yerini bir başkent ve 12 eyaletten oluşan Panem adında bir ülkeye bırakmıştır. Bu yeni ülkede her sene eyaletlerden kura ile seçilen ikişer gencin katıldığı "Açlık Oyunları" düzenlenmektedir. Kısmen eğlence amaçlı, kısmen de halka gözdağı vermeyi hedefleyen bu oyunlar, ayrıca tüm Panem ülkesinde televizyonlardan da izlenmektedir. 24 farklı 'yarışmacı' bütün televizyon seyircilerinin gözleri üzerindeyken, rakiplerini eleme ve hayatta kalma mücadelesi vermektedirler.
AÇLIK OYUNLARI (THE HUNGER GAMES)
YAPIM YILI: 2012
YÖNETMEN: GARY ROSS
OYUNCULAR: JENNIFER LAWRENCE, JOSH HUTCHERSON, LIAM HEMSWORTH
Açlık Oyunları Konusu
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Açlık Oyunlarının tek bir amacı vardır. Geçmişte isyan çıkaran Panem halkına gözdağı vermek. Her yıl 12 bölgeden toplam 24 çocuk kura ile çekilir ve Açlık Oyunları başlar. Tek kişi hayatta kalana kadar çocuklar birbirini öldürmek zorundadır.
Katniss Everdeen kardeşinin yerine oyunlara katılır ve tüm engellere rağmen kazanır. Bir anda Panem halkının kahramanı olan Katniss, Capitol'un baskısı ile 2. kez açlık oyunlarına katılmak zorunda kalır. Bütün tuzaklara ve hilelere rağmen hayatta kalmayı başaran Katniss, büyük bir ayaklanma başlatır.
OYUNCULAR:
JENNIFER LAWRENCE
JOSH HUTCHERSON
LIAM HEMSWORTH