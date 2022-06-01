Açılışı yapılmadan 40 bin kişi ziyaret etti

Selçuklu’nun Anadolu’daki en önemli eserlerinden biri olan Gök Medrese, 22 yıl süren restorasyonun ardından, resmi açılışı yapılmamasına rağmen 40 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Selçuklular’ın Anadolu’daki en değerli eserlerinden birisi olan Gök Medrese’nin 22 yıl süren restorasyon çalışmaları geçtiğimiz yıl tamamlandı. Son düzenlemeleri de yapılan medrese, içerisinde yer verilen tarihi eserler ve teknolojik donatılarla aslına uygun tarihi dokusuyla modern bir müzeye dönüştürüldü. Resmi açılışı yapılmayan Gök Medrese Vakıflar Müzesi’ni geçtiğimiz yıl içerisinde yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti. 2022 yılı ziyaretçileri ile birlikte müzeyi toplamda 50 bine yakın kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor.

Yapının tarihi önemiyle ilgili açıklama yapan Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş, Gök Medrese’nin Anadolu’daki en değerli eserlerden biri olduğunu ifade ederek “Şu an avlusunda bulunduğumuz Gök Medrese, 1271 yılında Anadolu Selçuklu Veziri Sahib Ata Fahrettin Ali tarafından dönemin ünlü mimarı Kaluyan el-Konevi’ye inşa ettirilmiştir. Yapı 2 katlı, açık avlulu ve 4 eyvanlı medrese şemasını taşımaktadır. Medrese, Anadolu’da süren Moğol egemenliği döneminde Selçuklular’ın bu ölçekte bir yapı inşa ettirebildiğini göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Gök Medrese Vakfiyesi’nde yapının adı Sahibiye Medresesi olarak geçmesine rağmen, halk arasında kullanılan ismi Gök Medrese’dir. Bunun sebebi ise yapının eyvan birimlerinde bulunan turkuaz ve mavi renkli çinilerin yoğun bir süsleme programıyla yapıyı donatmasıdır. Yapı çok uzun yıllar restorasyonlarına maruz kaldı. Yaklaşık 30 yılı aşkın çalışmaların ardından vakıf müzesine çevrildi. Resmi açılışı henüz yapılmadı. Ancak 2021 yılı içerisinde, resmi kayıtlara göre yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti. 2022 yılı içerisinde de bu rakamın 50 bin ziyaretçiyi aşması bekleniyor. Yılın henüz ilk 5 aylık dönemi olmasına rağmen yine yoğun bir ziyaretçi akını söz konusu” dedi.