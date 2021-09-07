Açık hava yaz oyunlarında bu hafta; “Totlar” sanatseverlerle buluşuyor

Devlet Tiyatroları’nın ‘Açık Hava Yaz Oyunları’ projesi kapsamında bu hafta Ankara’da ‘Totlar’ adlı oyun sahnelenecek.

Koronavirüs salgını sürecinde sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirilen proje kapsamında sahnelenen Devlet Tiyatrolarının birbirinden farklı eserleri her hafta seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği projenin bu haftasında ise Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ‘Totlar’ adlı oyun Macunköy Yerleşkesinde perdelerini açacak.

Istvan Örkeny’nin yazdığı, Hilmi Ortaç’ın dilimize çevirdiği ve Adnan Erbaş’ın yönettiği oyunda, sakin bir Macar köyünde oğullarını savaşa yollayan Tot ailesinin hikayesi anlatılıyor. Aile, savaştaki oğullarının yolunu gözlerken; köye, oğullarının komutanı misafir olarak gelir. Oğullarının biraz olsun daha iyi koşullarda olması için aile her türlü fedakarlığı gösterir ve böylece Tot ailesi garip, yepyeni bir hayatla karşılaşır.

Dekor tasarımının Tayfun Çebi’ye, kostüm tasarımının Gökçe Şener’e, ışık tasarımının Mustafa Bal’a, dans düzeninin Özge Öztürk Ay’a ve müziklerinin Kemal Günüç’e ait olduğu oyun, 9, 10 ve 11 Eylül tarihlerinde akşam saat 20.30’da Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesinde izlenebilecek. Ankara Devlet Tiyatrosu, ‘Totlar’ adlı oyundan sonra ‘Cimri’ isimli oyunu da 16, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında Ankara’da tiyatroseverlerle buluşturacak.

Açık Hava Yaz Oyunları, eylül ayında çok sayıda oyunu sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.