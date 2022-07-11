Açık hava müzesi Ahlat’ta bayram yoğunluğu

Bünyesinde barındırdığı tarihi mekanlarla açık hava müzesi konumundaki Bitlis’in Ahlat ilçesinde Kurban Bayramı’nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı; tarihi kümbetler, mağa evler ve Harabeşehir, Kurban Bayramı’nda da ziyaretçilerini ağırlıyor. Gerek Bitlis ve ilçelerinden gerekse il dışından bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Ahlat’taki tarihi mekanları gezme imkanı buldu. Ahlat’taki 210 dönümlük alan üzerinde bulunan ve UNESCO geçici listesinde yer alan ve dünyanın en büyük İslam Mezarlığı olma özelliği taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, gelen ziyaretçilerin ilk uğrak yeri olurken, yaklaşık 4 metreye varan yükseklikteki mezar taşları ve üzerindeki işlemeler, ziyaretçileri oldukça etkiliyor.

Mezarlık içindeki gezi yollarından geçerek Emir Bayındır Kümbeti’ni ziyaret eden vatandaşlar, yol güzergahında bulunan Harabeşehir, mağara evler ve Bayındır Köprüsü’nü ziyaret ederek tarihi bir yolculuğa çıkıyor.

Bayram tatilinde arkadaşlarıyla birlikte Ahlat’ın tarihi mekanlarını gezmeye gelen Halil Yılmaz, Ahlat’ı ilk defa gördüklerini ve çok etkilendiklerini söyledi. Yılmaz, “Tarihi seviyoruz. Selçuklu Mezarlığı çok güzel. Taşlar çok büyük, güzel, işlemeleri çok güzel ve ilgimizi çekti. Herkesin buraya gelip burayı görmesini istiyoruz. Bizde bayramda arkadaşlarla geldik, Selçuklu Mezarlığı’nı geziyoruz” dedi.