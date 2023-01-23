Acı ve tatlı bir araya geldi...Diyarbakır’ın biber reçeli dünyaya açılmak için sofralarda yerini aldı

Diyarbakır’da 40 yıla aşkın kahvaltı sektöründe nam salan ve ‘tabelasız’ kahvaltıcı olarak bilinen Alaadin Kılıç, 2,5 yıllık çalışma sonucu biber reçeli üretti. Kent gastronomisine bırakılan biber reçeliyle dünyaya açılması hedefleniyor.

Merkez Yenişehir ilçesinde 40 yıla aşkındır kahvaltı sektöründe yer alan Alaadin Kılıç, 17 yıl önce kahvaltı salonu açtı. "Tabelası yok, lezzeti çok" olarak bilinen Diyarbakır’ın tabelasız kahvaltıcısı, 2,5 yıllık Araştırma ve Geliştirme(AR-GE) çalışmaları sonuç verdi. Acı biber ile doğal yöntemlerle şeker kullanmadan reçel üreten Kılıç, üretilen reçelin iyi muhafaza edilmesi takdirde 4 yıl ömrü olduğunu dile getirdi.

“Doğal şeker otuyla yapılıyor önce acı sonra tatlı”

İri ve etli biber olarak bilinen ve UNESCO Kültür Miras Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri’nde ekerek doğal yöntemlerle elde ettiği biberi 1 günlük hazırlama aşamasından sonra içerisine şeker kullanmadan 7 gün güneşte beklettiği reçeli, 4 yıllık ömür biçildiğini söyleyen Kılıç, reçeli Diyarbakır’a kazandırdıklarını söyledi.

Diyarbakır mutfağının dünyada saygın mutfak olduğunu belirten Kılıç, “Hep geçmişten besledik. Biz de artık bir şeyler katmak istedik ve katmamız gerekiyordu. 2,5 yıldır biber reçeli üzerinde çalışıyoruz. En büyük özelliği şekersiz olması, acı ve tatlıyı bir araya getirmemiz. ‘Acıyı bal eyledik’ sözü bizi tetikledi ve 2,5 yıl sonucunda bu noktaya geldik” dedi.

Tamamen doğal yetiştirdikleri biberler, geri dönüşüm olarak da aynı biberlerin tohumlarını toprakla buluşturarak sofraya getirdiklerini aktaran Kılıç, “Biberin biraz tok kuşbaşı şeklinde olması lazım, ince biberler eriyebiliyor, zenginlik açısından kalın etli olması gerek. Kırmızı daha göze geldiği için tercih ettik fakat yeşilde de deneyince iyi sonuç aldık. Hazırlanma aşaması bir günde tamamlıyoruz, 7 gün güneşte bekletildikten sonra soframıza getiriyoruz. 4 yıl boyunca hiç bozulmadan dolap dışında tutabiliriz” diye konuştu.

“Rahatlıkla 4 yıl muhafaza edilebilir”

Tamamen doğal olup güneşte demlediği için çok rahatlıkla 4 yıl muhafaza edilebilen bu biber reçeli içinde piyasaya açılmayı yakın zamanda düşündüklerini kaydeden Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tescili Diyarbakır’ın, belgeyi Diyarbakır Gastronomi Mutfağına bıraktık. 1 yıl önce müşteri tanıtım aşamasına geldiğimizde önce soğuk bakıldı sonra tadına bakıldığında acı daha sonradan tatlı olduğunu söylediler. Kesinlikle şeker kullanmıyoruz, tamamen ekoloji çalıştığımız için şeker otunu ekip onu kurutup besleniyoruz. Normal bildiğimiz çay ve tatlılarda kullandığımız şekerlerden 300 kat daha tatlı çıktı laboratuvar sonuçlarından. Acı ve tatlı orantılı damağa geliyor önce acıyı alıyor sonrada tatlıyı.”