Abdülhamit Han’a atfen yaptırılıp 60’lıllardan itibaren cezaevi olarak kullanılan tarihi bina müzeye dönüştürüldü

Sultan Abdülhamit Han’a atfen 1902 yılında Hamidiye Sanayi Mektebi olarak inşa ettirilen ve 1961 yılından itibaren cezaevi olarak kullanılan tarihi bina, Sivas Valiliği tarafından müzeye dönüştürüldü. Çalışmaları tamamlanan müze Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle açıldı.

Sultan Abdülhamit Han’a atfen 1902 yılında Hamidiye Sanayi Mektebi olarak inşa ettirilen ve 1961 yılından itibaren cezaevi olarak kullanılan tarihi bina, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ile Sivas Valiliği tarafından müzeye dönüştürüldü. Çalışmaları tamamlanan müze Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı törenle açıldı.

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas’a 20 yeni müze kazandıracaklarını belirterek, “Cumhurbaşkanlığımız tarafından 11. Kalkınma Planında ‘Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, milli kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile kültürün kalkınmadaki çok boyutlu etkisinin artırılması’ temel amaç olarak belirlenmiştir. Biz de bu amaçlar doğrultusunda ilimizin kültür ve turizm vizyonunu belirledik. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Sanayi Mektebi Müzemiz ‘Müze Kenti Sivas’ vizyonumuz kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri. Yüksek Hızlı Trenin seferlere başlamasıyla turizm açısından büyük bir hareketlilik beklediğimiz şehrimizi her yönüyle bu gelişmeye yönelik hazırladık, hazırlıyoruz. İlimizde 3 olan Müze Sayımızı 20’ye çıkarmak için bir hedef belirledik. Nitelikli, konsept, interaktif içerikli ve yaşayan müze anlayışına uygun birçok proje geliştirdik” dedi.

Cezaevi olarak kullanılmıştı

Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, açılışı yapılan müze ile birlikte şehrin turizm gelirini arttırmayı hedeflediklerini belirtip, “Burası Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerini bir arada bulunduran adeta bir mozaik. Divriği Ulu Cami’nden Sarissa Antik Kenti’ne, Çifte Minareli Medrese’den Gökmedrese’ye Sivas; ülkemizin tarih ve kültür hazinelerinden biri. İnşallah, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi’yle birlikte ilimizin turizm gelirlerini daha da artırmayı hedefliyoruz. Önceleri sanayi mektebi olarak kullanılan bu bina, daha sonrasında cezaevi olarak kullanılmış. Biz de bu yapıyı doğal ve özgün mimarisine en uygun şekilde restore ederek yaşayan bir müzeye dönüştürdük. Müzede Sivas’ın kültürel mirası, geleneksel el sanatlarına yönelik uygulama atölyeler vasıtasıyla ziyaretçilere tanıtılacak. Bu sayede bina, ilk yapılış amaçlı olan ‘Hamidiye Sanayi Mektebi’ ruhuna uygun bir şekilde yaşatılmaya devam edecek” dedi.

“CHP belediyelerinin olduğu şehirlerde insan kahroluyor”

Varank, CHP belediyelerinin olduğu şehirlerde insanların kahrolduğunu ifade ederek, “Ben memleketimizin 7 bölge 81 ilinin tamamına defalarca gitmiş bir kardeşinizim. Ve gittiğim şehirlerde şunu görüyorum: Ak Partili belediyelerimiz şehirlerimizin alt yapısını tamamlamış, kronik sorunlarının tamamını neredeyse çözmüş, şimdi de şehirlerini kalkındırmak için çabalıyorlar. Ama bir de CHP’li belediyelerin olduğu şehirler var ki, insan gerçekten kahroluyor. İnanın en temel belediyecilik hizmetleri dahi, CHP’nin yönettiği bu şehirlerde hala en büyük sorunlar arasında. İşte geçtiğimiz hafta Edirne’deydim. Dünya güzeli Edirne’miz maalesef, CHP’nin sillesini yemiş şehirlerimizden. Bir derenin ıslahını bile beceremeyen, vatandaşını, esnafını sel sularına terk eden bir anlayış ne yazık ki oraya hakim olmuş. Biz orada gördüğümüz rezillikleri anlatınca, Edirne’deki hizmet cahili muhalefet temsilcileri rahatsız olmuş. Ben buradan devam edeyim: yalnızca Edirne’de değil, Türkiye’nin her yerinde beceriksizler. Daha dün Başkent’in göbeğinde toplayamadıkları çöplerin kokusu tüm Ankara’yı sardı. İstanbul’a bakıyorsunuz, ileri biyolojik arıtma tesisi projelerini iptal edip temel atmama töreni yapan, duvarlardaki yeşil peyzajı muhteşem çiçekleri çöpe atan bir Başkan var. İzmir zaten malumunuz; belediyecilikte Türkiye’nin 20-30 yıl gerisinde kalmış bir şehir. Yani değerli kardeşlerim, bir tarafta hizmet var, bir tarafta ama Kılıçdaroğlu’na sorsanız, ne diyor: ‘Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz’. Allah akıl fikir versin ne diyelim. Biz milletimiz bu CHP zulmünü bir daha yaşamasın diye gece gündüz sahadayız. Cumhurbaşkanımızla, teşkilatımızla, bakanlarımızla, vekillerimizle, belediye başkanlarımızla sokaktayız. Şehirlerimizi karış karış geziyor, yanlışımızı eksiğimizi tespit edip gidermeye çalışıyoruz. Ama bunu yaparken de şehirlerimize çok daha iyi hizmetler, yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek müzenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Halk Eğitim Merkezi de ziyaret edildi. Bakan Varank burada ünlü saz ustalarının ellerinden çıkan sazları inceledi.