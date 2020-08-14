Abdülhamid Han’ın yadigârı saat yenilendi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde II. Abdülhamid Han devrinden kalma saat kulesi eski görünümüne kavuştu.

Bursa’daki atölyesinde koleksiyonerlerin bugüne kadar yaptırmak isteyip yaptıramadığı antika saatleri, bazı şehirlerde tamir edilemeyen kule saatlerini, eksik ya da bozulmuş parçalarını üreterek onaran saatçi Fatih Serhat Yurtdakal, Yenişehir’deki tarihi saati de tamir etti. Bakımı yapılan saat kulesinin tarihî saati Yenişehir Belediyesinin katkıları ile yeniden hizmete girdi.

Tarihi saati yapan Nuri Körüstan ustanın torunu Nuri Körüstan, Belediye Başkanı Davut Aydın’ı ziyaret ederek, saatin bakım ve onarımından dolayı teşekkür etti. Nuri Körüstan, “Böyle önemli bir eserin bakım ve onarımını yaptığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu tarihi eserin dedemiz tarafından yapılması bizi çok gururlandırıyor” dedi.

Saatçi Fatih Serhat Yurtdakal ise, “Kule saatimiz, Avrupa’daki muadillerine göre benzersiz bir Türk eseri. Saatte bakıldığında, işçiliği ve tüm tertibatının insan ölçeğine uygun oluşu, her parçanın zarif dizilimi ve kibar dokusu dikkati çekiyor. Saattin ana gövdesine işlenen ve geleneksel Türk mimarisinden izler taşıyan kemerleriyle bizden bir eser. Üstelik o dönem saatçiliği açısından örnekleri olan ve pek yaygın olmayan bir teknik kullanılmış; bir kule saatine saniye mekanizması tertip edilmiş. Saattin diğer teknik özelliklerine gelecek olursak Graham, Eşapman sistemine sahip olup, yarım saatleri çalma tertibatına da sahiptir. Burada en dikkat çekici özelliklerden birisi de şudur ki, saatinin diferansiyel sistemi hem alaturka saat sistemine, hem de alafranga saat sistemine göre tasarlanmıştır. Böylesine önemli bir eserin bakımını yapmak beni çok mutlu etti” dedi.

Belediye Başkanı Davut Aydın, “1906 yılında yaptırılan tarihî saat kulesinin saat mekanizması onarıldı. Saatin devreye girmesi ilçemizde memnuniyetle karşılandı. Bizde 19. asır itibariyle inşa edilmeye başlayan saat kuleleri, şehirlerimiz için estetik açıdan büyük bir öneme sahiptir. II. Abdülhamid Han döneminde Anadolu’nun bir çok yerinde yükselmeye başlayan bu yapıların en önemlisi ise ilçemizde bulunan saat kulesidir. Bu önemli eserimizin bakım ve onarımı yapmak bizleri çok mutlu etti. Osmanlı Devletine ilk başşehirlik yapan ilçemizde bulunan diğer tarihî eserlerin bakım ve onarımlarının da yapılması için çalışlarımız devam ediyor “diye konuştu.