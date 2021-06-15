ABD’den iadesi sağlanan tarihi eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde

Amerika Birleşik Devletleri’nden iadesi sağlanan Anadolu kökenli iki adet amphora ve Amerika Birleşik Devletleri Arizona Doğal Tarih Müzesine 1986 yılında bağışlanan iki adet pişmiş toprak kap, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde muhafaza altına alındı.

Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi ve yurt dışında bulunan eserlerin ülkeye geri kazanılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, kurumlarla koordinasyon halinde faaliyetlerini sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nden iadesi sağlanan Anadolu kökenli iki adet amphora ve Amerika Birleşik Devletleri Arizona Doğal Tarih Müzesine 1986 yılında bağışlanan iki adet pişmiş toprak kabın Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde muhafaza altına alındığını bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgi notunda ,"Amerika Birleşik Devletleri Arizona Doğal Tarih Müzesine 1986 yılında bağışlanan iki adet pişmiş toprak kap Anadolu kökenli olmaları nedeniyle ülkemize iade edildi. Amerika Birleşik Devletleri, San Diego’da yaşayan bir kişi, Los Angeles Başkonsolosluğumuzla irtibata geçerek Anadolu kökenli iki adet amphorayı ülkemize iade etmek istediğini bildirmiştir. ABD’de teslim alınan ve diplomatik kargo yoluyla Türkiye’ye getirilen kültür varlıklarımız 15.06.2021 tarihinde Ankara Anadolu Medeniyetlerinde muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Öte yandan, 2003 yılından bu yana 4 bin 862 eserin Türkiye’ye dönüşü sağlanırken, bunlardan 4 2021 yılının ilk 6 ayında sağlandı. Özverili çalışmalar kamuoyunda ve dünya müzelerinde de yankı bulmakta ve konuya duyarlılığı artırmaktadır. 26 Şubat tarihinde Macaristan’dan getirilen 413 parça kültür varlığı ile 9 Haziran’da Hollanda’dan iade alınan Adana Ulu Camii’ne ait 3 çini karo ile Anadolu Selçuklu Dönemine ait 1 çini panoya ek olarak bu yılın ilk yarısında üç farklı gönüllü eser iadesin de tamamlandı.