ABD’deki Sanat Eseri Arabalar Geçit Töreni’ne büyük ilgi

ABD’de korona virüs salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra düzenlenen ve sanatla farklı bir görünüme kavuşan araçların yer aldığı Sanat Eseri Arabalar Geçit Töreni büyük ilgi gördü.

ABD’nin Texas eyaletinin Houston kenti, bu yıl 35. Houston Sanat Eseri Arabalar Geçit Töreni’ne ev sahipliği yaptı. Sanatla farklı bir görünüme kavuşan araçlar Houston sokaklarında meraklıları ile buluştu. Korona virüs salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra cumartesi günü düzenlenen geçit töreni büyük ilgi gördü. ABD’nin Texas eyaletindeki meraklıların yanı sıra Kanada ve Meksika’dan da katılım gösterilen geçit töreninde en az 250 araç Houston Sanat Eseri Arabalar Geçit Töreni’ne katıldı. Renkli görüntülerin kaydedildiği törende arabaların yanı sıra sanatla buluşan bisikletler, çim biçme makineleri de yer aldı.