Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK), breakdansın (breaking) Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları’nın programına dahil edildiğini duyurdu. Bu karar birçok dansçı tarafından sevinçle karşılandı. Sokak dansı olarak değerlendirilen breakdansı (breaking) çok yakından inceleyen ‘ABC of Breaking’ Redbull.com’da yayınlandı.

2020 yılının son günlerinde dans dünyasında büyük sevinçle karşılanan bir gelişme yaşandı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK), breakdansın (breaking) Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları’nın programına dahil edildiğini duyurdu. Breakdans (breaking) Türkiye de dahil olmak üzere tüm gençlerin ilgi odağında. Breakdansın prestijli bir branş olarak değerlendirildiği tek alan Olimpiyatlarla sınırlı da değil. Dünyanın en geniş katılımlı teke tek breakdans (breaking) yarışması Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30’u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenleniyor. Bu sayede her yıl en yetenekli breakdansçılar yeteneklerini dünyaya gösterme şansı elde ediyor. Red Bull BC One’da daha önce dans eden yıldız isimlerden Ronnie’nin gözünden; breakdansın (breaking) öyküsünü detaylıca ‘ABC of Breaking’ (Breakdans’ın ABC’si) isimli belgeselde aktarılıyor.

Redbull.com’da yayınlanan belgesel, dans figürlerinin kökeni, başlıca isimler ve bu dansa ait her şeyi konu alıyor. Türkçe altyazılı olarak yayınlanan belgesel www.redbull.com/tr adresinde. Breakdans’a (breaking) dair daha fazla içerik ise Redbull.com /BC One adresinde yer alıyor.