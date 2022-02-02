ABB’den Başkentli miniklere yarıyıl karne hediyesi: “Çocuk Festivali”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde Başkentli minikler için özel bir festival programı hazırladı. Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ve 2 gün süren ’Çocuk Festivali’ne katılan minikler; tiyatro gösterilerinden spora, resimden dansa kadar birçok aktiviteye katılarak doyasıya eğlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yarıyıl tatiline giren çocuklara ‘karne hediyeniz bizden’ sözleriyle çağrıda bulunduğu “Çocuk Festivali” renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen festivalde minikler; tiyatrodan spora, resimden dansa, spor gösterilerinden atölye çalışmalarına kadar çok sayıda aktiviteye katılarak gönüllerince eğlendi.

Hedef: Çocukların Sosyalleşmesi

BELPA Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar’ın da katıldığı Çocuk Festivali’nde bir araya gelen Başkentli minikler, Çocuk Kulüpleri tarafından sergilenen gösterileri de ilgiyle izledi.

Çocukların yarıyıl tatilini daha verimli şekilde geçirmesini ve sosyalleşmesini amaçladıklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların doya doya eğlenmesini ve keyif almasını diliyorum. Çocuklarımızın hepsini çok seviyoruz. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Atölye çalışmalarında tatlı rekabet

Eğitmenler eşliğinde el işi malzemeleriyle hünerlerini gösteren minikler tatlı bir rekabet içinde kıyasıya yarıştı.

Atölye çalışmalarında Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Meclisi üyelerinin de yer aldığı Başkentli minikler, ebru sanatından taş boyamaya, zeka oyunlarından el sanatlarına kadar hünerlerini sergiledi.

Patlamış mısır, elma şekeri ve pamuk şekeri yiyerek eğlenceli dakikalar yaşayan minikler Büyükşehir Belediyesi yayınlarından oluşan kitap hediyeleri de aldı. Çocuk Festivali’ne katılanlardan Yasemin Nazlı, “Belediyemizin düzenlediği bu etkinliklerden dolayı çok memnunuz. Hem biz hem de çocuklarımız çok eğlendi. Çocuklarımız mutlu olunca bizler de çok mutlu oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Kader Tursun, “Sincan’dan geliyoruz. Çocuğum çocuk kulüplerinde eğitim alıyor. Böyle bir etkinlik düzenlediği için belediyemize çok teşekkür ediyoruz.” diye konuşurken, Emine Murat, “Yarıyıl tatilinde çocuklarımız için yapılan bu etkinlik için çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Emeği geçen herkese ve belediyemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hatice Şengül ise, “Etkinliği duyar duymaz hemen geldik. Çok eğlenceli bir gün geçirdik. Eğitim amaçlı da faydalı olacağını düşünüyorum, teşekkür ederim” dedi.