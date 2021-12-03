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96 şehidin kabrini arıyorlar

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Bandırma Şubesi iki yıl önce başlattıkları "Şühedanın İzinde" projesi kapsamında kayıp yaklaşık 96 şehidin kabrini bulmak için çalışıyor.

Kültür Sanat 03.12.2021, 09:22
96 şehidin kabrini arıyorlar

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Bandırma Şubesi iki yıl önce başlattıkları "Şühedanın İzinde" projesi kapsamında kayıp yaklaşık 96 şehidin kabrini bulmak için çalışıyor.

17 Eylül Bandırma’nın düşman işgalinden kurtuluşu çatışmasında ve Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen ve kabirleri belli olmayan askerleri bulmak için iki yıldır çalışma yapılıyor. Kayıp şehitlerin bulunması için çalıştıklarını belirten Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Bandırma Şubesi Başkanı Ecevit Karakoyun, "Burası Dikmenbayırı 16 Eylül 1922 yılında, 17 Eylül’e varmadan son çatışmaların yapıldığı yer. Burası Yunan ve Türk alayı birliklerinin Bandırma’ya varmadan önceki son tepe. Burada 200’e yakın bir zayiattan bahsediliyor, bu zayiatın yaklaşık yüzde 30’unun da şehit olduğu düşünülüyor. Yani burada 60’a yakın şehidimizin yattığı düşünülen tepe. 9 Eylül 1922’de İzmir’in dağlarında çiçekler açarken aynı günlerde Bandırma’da, kapkara bulutlar ve çatışmalar devam ediyor. İzmir’in 9 Eylül’de kurtulmasının ardından Atatürk’ün gözü kulağı bu tepededir. Çünkü bu tepe kurulursa ülke kurtulacaktır. 17 Eylül 1922’de Bandırma’nın kurtulması için canlarını feda eden bazı askerlerimizin de yattığı düşünülen bir başka yerde Deliklibayır tepe. Burası Kurtuluş Savaşı’nın olduğu ve son Mehmetlerin yattığı tepe. Burada 16 şehidin var olduğuna rastladık. Burada yapılacak bir jeoradar çalışmasıyla Sonkurşun anıtında ismi geçen 80 şehidin burada olup olmadığı bilgisine varmış olacağız" dedi.

1972 yılında projelendirilen Sonkurşun anıtı projesinin tamamlanması gerektiğini belirten Bandırma Kent Konseyi önceki dönem Başkanı Dr. Murat Ergöz ise, "Ben de Sonkurşun anıtından bahsetmek istiyorum. Sonkurşun anıtı 1970’li yılların başında zamanın Belediye Başkanı tarafından kurulmuş bir dernek vasıtasıyla yapılmak üzere bir projedir. Şu anda bu projenin bir kısmı yapılmış. Bu projenin eksik kalan kısımlarının da tamamlanması gerekiyor. Bu projenin sadece bulunduğumuz alan kısmı yapılmış. Geri kalan kısmının da en yakın zamanda bitirilmesini ümit ediyoruz. Bu projenin tamamlanmasıyla Balıkesirimizin, Bandırmamızın tanımı yapılmış olacak hem de şehitlerimize sahip çıkmış olacağız" şeklinde konuştu.

Dernek kurucusu ve şehit babası Şaban Uran da kayıp şehitlerin bulunması için tüm kurumların çalışmalara destek vermesini isteyerek, "Bu bulunduğumuz yerde vatan için can veren 80 kahraman şehidimiz yatıyor. Bunların haricinde başka şehitlerimiz de var. Dernek Başkanımız Ecevit Karakoyun ve Murat Ergöz öncülüğünde kayıp olan bu şehitlerimizi arıyoruz biz. Türkiye’de çok iyi bilinir ki, ilk kurşun İzmir’de Hasan Tahsin tarafından atılmıştır. Son kurşun da Bandırma’da atılmıştır. Belediyemiz, Kaymakamlığımız hatta Valimiz tarafından konuya pek ilgilenilmediği için çalışmalar biraz geri kaldı. İnşallah basının sayesinde bu duyulur, kahraman kayıp şehitlerimizin izini sürer buluruz" dedi.

Deliklibayır tepesinde keşif yaparken 100 yıl öncesine ait iki adet tüfek mermisi bulan dernek üyesi ve emekli asker Ertan Kanarlıoğlu da kayıp şehitlerin bulunmasını isteyerek, "Az önce Deliklibayır tepesinde keşif yaparken iki adet eski mermi bulduk. Bu mermilerin 100 yıllık olduğunu düşünüyoruz. Bu alanda şehitlerimize bir anıt yapılması gerekir. Kayıp şehitlerin bulunması için çalışma yapan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Deliklibayır tepesinde keşif çalışması yapan Dernek Başkanı Ecevit Karakoyun ve dernek üyeleri kabirleri tespit edilen şehit askerler için Fatiha okudular.

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