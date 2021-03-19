91 yaşındaki Vedia Lokman ilk resim sergisini açtı

91 yaşındaki Vedia Lokman hayali olan resim sergisini Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde açtı.

1930 doğumlu Vedia Lokman 10 yıldır Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde resim kurslarına katılıyordu. En büyük hayali çizmiş olduğu resimleri bir sergide ziyaretçilerine sunmaktı. Vedia Lokman’ın bu hayali gerçeğe dönüştü ve Altındağ Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın da katıldığı törenle açılış gerçekleştirildi. Başkan Balcı ile sergiyi gezen 91 yaşındaki Vedia Lokman, çizdiği resimleri Başkan’a tanıttı.

Duygularını anlatan Vedia Lokman, “Ben 91 yaşındayım ama kendimi genç hissediyorum. Ben kendimi bu yaşta 91 yaşındayım diye koyuvermiyorum. Öyle de bir şeyim var. Boş duramıyorum. Gazete okuyorum, kitap okuyorum resim yapıyorum, örgü yapıyorum. Ben hepsini yapıyorum. Dikiş bile dikiyorum. Eşim gözlerini 34 yaşında kaybetti. Kaybedince ben daha çok faaliyete geçtim. Çoluğumu çocuğumu büyütmek yaşatmak için” dedi.

Bundan sonraki hedefinin ise yaşama sevincini kaybetmemek olduğunu söyleyen Lokman, “Elimden geldiği kadar her şeyi yapmak istiyorum. Kendimi bırakmak istemiyorum” diye konuştu.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise şunları kaydetti:

“Yaşlılar haftasındayız. Vedia teyzemiz 91 yaşında. O yılmadı, çalıştı, didindi, gayret etti. Çok güzel eserler ortaya koydu. Bizim açmış olduğumuz resim kursuna devam etti. Atölyelerde resimler yaptı. Bir hayali vardı, bunları sergilemekti. Biz de Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında onun bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için adım attık ve bu sergiyi açtık. Kendisine ne kadar teşekkür etsek az. Büyüklerimize sağlık ve uzun ömürler diliyoruz. Kendilerini meşgul edebilecekleri birtakım etkinliklere devam etsinler, kurslara katılsınlar. Böylece yaşama sevinçleri hiç bitmesin”.