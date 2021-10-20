9. Uluslararası Türkoloji Kongresi’nde 7 ülkeden 130 bilim adamı bildiri sunacak

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü tarafından iki yılda bir düzenlenen 9. Uluslararası Türkoloji Kongresi başladı. Kongrede 7 farklı ülkeden 130 bilim adamı 120 bildiri sunacak.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Türkoloji Kongresi’nin 9’uncusu, Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Salonu’nda gerçekleştirildi. ‘Türk Kültür ve Medeniyetinin Sürekliliği’ başlıklı kongrede 7 farklı ülkeden 130 bilim adamı 120 bildiri sunacak ve 30 oturum gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek kongrenin açılışına Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek konuşmacı olarak katıldı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, 9. Uluslararası Türkoloji Kongresi’nin Türk dünyasının varlığı ve birliği için önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Şimşek, Türkistan’ın canlı bir Türkoloji laboratuvarı olduğuna işaret ederek, “Bu laboratuvarın iyi değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu sebeple Türkistan’ı Türkoloji’nin merkezi hâline getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu söylemek isterim. 8. yüzyılda taşlara kazınan Türk dili ve Türk tarihi bizim mirasımızdır. Bu mirasın araştırılması Türkoloji’nin ve bizlerin vazifesidir” dedi.

Şimşek, bu hedefe ulaşmak için çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini belirterek, “Türkoloji, sadece kelimelerin etimolojisiyle ilgilenen bir bilim dalı değildir. Sırf bu sebeple bu sefer 9. Türkoloji Kongremizde astronomiden arkeolojiye, tarihten edebiyata, dilden halk bilimlerine ve sanat tarihine kadar pek çok farklı alanda uzmanımız sunum yapacaklardır” diye konuştu.