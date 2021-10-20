’9. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi’ Lefkoşa’da yapılacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Lefkoşa kentinde düzenleyeceği 9. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 21 Ekim’de başlıyor.

2021 yılının Kıbrıs’ın fethinin 450. yılına tekabül etmesi münasebetiyle 9. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, KKTC’nin tarihi ve kültürel dokusuyla geçmişe ayna tutan şehri Lefkoşa’da yapılacak. 21-23 Ekim tarihleri arasında “Yurt Dışı Türk Kültür Varlıkları: Kıbrıs” temasıyla düzenlenecek kongrede Kıbrıs’ta bulunan maddi ve manevi Türk kültür varlıkları tüm yönleriyle ele alınacak. Kongrede "Edebiyat, Halk Bilimi, Mimari, Musiki, Sanat Tarihi, Somut Olmayan Kültürel Miras, Tarih, Uluslararası İlişkiler ve Vakıflar" başlıkları altında bildiriler sunulacak.

Türkiye’den ve KKTC’den devlet erkanının katılımıyla Arabahmet Kültür Evi’nde halka açık olarak yapılacak kongre, Kıbrıs üzerine yaptıkları çalışmalarla tanınan 50 bilim adamının katılımıyla 12 oturumda gerçekleştirilecek. Kongre ile ilgili detaylı bilgiye https://tamga.gov.tr/akmb9.kongre adresinden ulaşabiliyor.