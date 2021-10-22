9. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Kıbrıs’ta tarihi mekanda devam ediyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa şehrinde düzenlediği 9. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, “Yurt Dışı Türk Kültür Varlıkları: Kıbrıs” temasıyla devam ediyor.

Türkiye ve KKTC’den devlet erkanının katılımıyla Arabahmet Kültür Evi’nde 21 Ekim saat 10.00’da düzenlenen kongrenin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın gönderdikleri tebrik mesajlarının okunmasıyla başladı. Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Zeki Eraslan, konuşmasına 9. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi’ni Kıbrıs’ta Arabahmet Kültür Evi gibi kongrenin temasına uygun tarihi bir mekanda yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Kurumun kültürün geniş yelpazesi içinde sanattan spora, felsefeden düşünceye önemli görevler icra ettiğini ve bir kültür akademisine dönüştüğünü belirten Eraslan, “Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, kuruluşundan bu yana 900’ü aşkın kongre, sempozyum, çalıştay, panel düzenlemiş ve bugüne kadar 30 önemli projeyi tamamlamıştır” dedi.

Eraslan, devam etmekte olan “Türk Masal Külliyatı (Türkiye Sahası)”, “Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler” ve “Türk Devlet ve Düşünce Hayatına Yön Veren Şahsiyetlerin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi” olmak üzere üç projeyi de duyurdu.

Açılış töreni, müzik dinletisi ve Prof. Dr. Ulvi Keser’in "Uygarlıkların Beşiği Kıbrıs ve Adada Türk İzleri" başlıklı konferansı ile sona erdi. 23 Ekim’e kadar sürecek olan kongre boyunca Kıbrıs’taki Türk Eserleri Sergisi ve Kıbrıslı Türk Ressamlar Sergisi ziyarete açık olacak.