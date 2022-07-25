9. Tiyatro Köyü sona erdi

Samsun Atakum Belediyesi ile Karadeniz Tiyatrolar Birliği Derneği (KATİB) iş birliğinde “9. Tiyatro Köyü Buluşması” gerçekleşti. Atölyelerde bir araya gelen tiyatrocular beş gün boyunca alanında uzman eğitmenlerden eğitim aldı.

Atakum Belediyesi ile KATİB iş birliğinde 9. Tiyatro Köyü Buluşması, Atakum Belediyesi Çakırlar Korusu’nda yapıldı. Trabzon, Çorum, Amasya, Ankara, Sinop, Van gibi illerden gelerek 9. Tiyatro Köyü’ndeki eğitimlere katılan oyuncu adayları alanında uzman eğitimcilerden “Tiyatro Yönetmenliği”, “Oyunculukta Yöntem Sizsiniz”, “Gülme ve Ağlama”, “Gösteri Sanatlarında Beden Dili” gibi konu başlıklarında eğitimler aldı. Beş gün süren eğitimlere 85’in üzerinde oyuncu adayının yanı sıra bu yıl ilk defa çocuklara yönelik gerçekleştirilen atölyelere de 42 çocuk katıldı. Etkinliğin ilk gününde Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de atölyelerdeki çocukları ziyaret etti. Tiyatro Köyü’nün son gününde ise ünlü oyuncu Hakan Bilgin, oyuncu adayları ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Ünlü oyuncuya teşekkür plaketini de Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci adına Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Aydın takdim etti.

“Verimli kamp oldu”

KATİB Başkanı Metin Piyale, 2010 yılında kurulmuş Samsun merkezli bir dernek olduklarını söyleyerek, “Amacımız Karadeniz Bölgesi’ndeki tüm tiyatro ekiplerinin nitelikli eğitim alması ve kendi bulundukları şehirlerde daha nitelikli iş çıkarmalarını sağlamak. Bunun için de 9 eğitim kampı boyunca Ankara ve İstanbul’dan ya üniversitelerden hocaları ya da alanında tanınmış isimleri Samsun’a getirerek arkadaşlarımızın faydalanmalarını sağladık. Geçmiş yıllara göre bu sene daha fazla sayıda şehir dışından arkadaşlarımızı ağırladık. Şehir dışından 45 oyuncu adayı arkadaşımız buradaydı. Trabzon, Çorum, Amasya, Ankara, Sinop ve Van’dan da gelenler oldu. Toplamda ise 85’in üzerinde oyuncu adayı ve 10 da hocamızı ağırladık. Bu sene ilk defa çocuklar için de eğitim düzenledik. 42 çocuğumuz bir gün boyunca ritim, yaratıcı drama, Karagöz ve Hacivat atölyelerinde oldu. Uzman psikolog eşliğinde film izlediler ve kritiğini yaptılar. Bizim için oldukça verimli bir kamp oldu” diye konuştu.

“Paylaşım müthiş”

Etkinliğin son gününde Çakırlar Korusu’nda oyuncu adaylarıyla bir araya gelen ünlü oyuncu Hakan Bilgin, “Burada paylaşım müthiş. Karadeniz’in değişik yerlerinden Amasya, Çorum, Sinop gibi illerden gelen insanların burada ağırlanması, beraber olup neler yaptıklarını paylaşmaları, İstanbul’dan gelen hocalardan takviye alınması yeni şeyler öğrenilmeye çalışılması müthiş bir şey. Zaten Anadolu’nun misafirperverliğinde bu şaşırdığımız bir şey değil. Burası bir aile gibi, çok samimi. Herkes zaten egosunu sıfırladığında, birbiriyle bir şeyler paylaşmak istediğinde bir sorun çıkmaz ki. Burada kimin hoca kimin öğrenci olduğunun pek farkında değilim, bu da çok güzel bir şey. Kimse ‘ben hocayım, ben şuyum, ben buyum’ demiyor. Tiyatro kulisi de öyle bir yerdir. Saygı ayrı bir şey ama yaptığımız işte meslektaşız. Atakum Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Ulaşamayacağımız hocalara ulaştık”

Tiyatro Köyü’nün misafirlerinden olan Sabri Titiz, “Ben 3. köyden bu yana katılıyorum. Kendi adıma bu köyden de çok şey aldım. Burada aldığımız eğitimler çok işimize yarıyor. Bu bilgileri biz de öğrencilerimize aktarıyoruz. Bütün eğitimler bizim için verimli geçti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Köyün bir başka misafiri Özgül Başoğlu ise “Çok keyifli ve verimli 5 gün geçirdik. Bu işle uğraşıyoruz ama bilmediğimiz konular tabii ki var. KATİB sayesinde ulaşamayacağımız hocalara ulaşıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Öğrenmediklerimizi öğreniyoruz, onlardan öğrendiklerimizi de kendi çevremizle paylaşıyoruz. Bu apayrı güzel bir şey” açıklamasında bulundu.