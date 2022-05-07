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9 Mayıs Avrupa Günü Türkiye’de “Umudumuz Hep Genç” sloganı ile kutlanacak

Barış ve dayanışmanın sembolü 9 Mayıs Avrupa Günü, Türkiye’de birbirinden renkli ve anlamlı etkinliklerle kutlanıyor. Avrupa Birliği’nin 2022 yılını “Gençlik Yılı” ilan etmesi üzerine, bu yıl etkinlikler “Umudumuz Hep Genç” sloganı ile gerçekleştiriliyor.

Kültür Sanat 07.05.2022, 12:02
9 Mayıs Avrupa Günü Türkiye’de “Umudumuz Hep Genç” sloganı ile kutlanacak

Barış ve dayanışmanın sembolü 9 Mayıs Avrupa Günü, Türkiye’de birbirinden renkli ve anlamlı etkinliklerle kutlanıyor. Avrupa Birliği’nin 2022 yılını “Gençlik Yılı” ilan etmesi üzerine, bu yıl etkinlikler “Umudumuz Hep Genç” sloganı ile gerçekleştiriliyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından dijital kolaj sanatçısı Uğur Gallenkuş ‘Paralel Evrenler Sergisi’nden, Galata Kulesi dijital gösterimine, ilk kez aynı sahnede yer alacak Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza konserine kadar Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin 19 farklı şehrinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Barış ve dayanışmanın sembolü 9 Mayıs Avrupa Günü, bu yıl Türkiye’de “Umudumuz Hep Genç” sloganı ile kutlanıyor. Avrupa Birliği’nin (AB) temellerinin atıldığı gün olan Avrupa Günü dolayısıyla Mayıs ayı birbirinden renkli ve anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Tüm Avrupa ülkelerinde 2022 yılının ‘Avrupa Gençlik Yılı’ ilan edilmesi nedeniyle, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, etkinliklerde gençlerin geniş katılımını hedefliyor. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri aracılığı ile Türkiye’nin 19 farklı şehrinde sergiler, söyleşiler, sempozyumlar, konserler ve gençlik buluşmaları gerçekleştiriliyor.

CerModern’de sergi, resepsiyon ve konser

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 9 Mayıs Avrupa Günü Ankara, CerModern’de ilk olarak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak, ardından yine CerModern’de ünlü dijital kolaj sanatçısı Uğur Gallenkuş’un ‘Paralel Evrenler’ adlı sergisinin açılışını yapacak. Sergide günümüzün önemli foto muhabirlerinin çektiği kareler ile açlıktan yoksulluğa, savaştan çocuk haklarına, mültecilerden sağlık hizmetlerine, eğitimden iklim değişikliğine kadar insanlığı etkileyen konular, dokunaklı şekilde tasvir ediliyor. Sanatçı, ayrıcalıklı olanlar ve ezilenler arasındaki küresel uçuruma, sefalet ve neşeyi, zenginlik ve yoksulluğu, sevgi ve umutsuzluğu birlikte harmanlayarak dikkat çekiyor.

Sergi açılışının ardından geleneksel Avrupa Günü Resepsiyonu düzenlenecek. Resepsiyon, Paris’in ünlü gösteri merkezi Cabaret Sauvage’den Elysée Montmartre’ye sayısız konser veren, Boban Markovic, Bratsch, Slonovski Bal, Goran Bregovic gibi isimlerle ortak çalışmalara imza atan ünlü Fransız müzik grubu La Caravane Passe’nin konseriyle sona erecek.

Uğur Gallenkuş’un “Paralel Evrenler” kolaj sergisi, Ankara Cer Modern’in yanı sıra 9-22 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Havalimanı Dış Hatlar’da da ziyaretçileri ile buluşacak.

Galata Kulesi renkleniyor Ankara’da ünlü sanatçılarla gençler konserde buluşuyor

Uğur Gallenkuş’un “Paralel Evrenler” sergisindeki kolajlar, 12 Mayıs’ta Galata Kulesi’ne yansıtılacak. Tek bir karede birbirinin zıddı iki dünyanın birleştiği, dünyadaki eşitsizliklere dikkat çeken fotoğraflar, Uraz Kıvaner ve Şenova Ülker’in canlı müzik performansı eşliğinde izlenecek.

14 Mayıs Cumartesi günü ise Ankara’da ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’ndeki büyük konserde ünlü sanatçılar Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza ilk kez aynı sahneyi paylaşarak gençlerle buluşacak.

Avrupa Günü 27 Avrupa ülkesinde kutlanıyor

Avrupa Birliği’nin temelleri 72 yıl önce 9 Mayıs 1950’de barış ve dayanışma çağrısında bulunan Schuman Deklarasyonu ile atıldı. 9 Mayıs Avrupa Günü, tüm AB Kurumları’nda, AB üye ülkelerinde ve aday ülkelerde 1985’ten bu yana kutlanıyor. Günümüzde Türkiye’nin yanı sıra, 27 Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen etkinliklere 450 milyondan fazla insan katılıyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği 22 yıldır ele ele ortak bir gelecek kurmak için çalışıyor. 2002 yılından bugüne toplam 15,1 milyar Avro’ya ulaşan finansmanla, sürdürülebilir kalkınma ve evrensel değerleri yaygınlaştırmak için birçok proje yürütülüyor.

Avrupa Birliği, gençlerin ve kadınların istihdama katılımı, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, KOBİ’lerin rekabet edebilirliğinin artırılması, her alanda girişimciliğin teşvik edilmesi, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede çevre koruma politikalarını iyileştirilmesi, Anadolu Medeniyeti ve ortak kültürel mirasa sahip çıkma gibi çeşitli projeleri destekliyor. Türkiye’ye, Mülteciler için Mali Yardım Programı ile göçün etkilerini en aza indirmek amacıyla destek veren Avrupa Birliği, bugüne kadar bu amaçla 9,6 milyar Avro’luk destek gerçekleştirdi.

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