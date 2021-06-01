9 bin yıl öncesine ait yaşam alanında kazılar sürüyor

Bilecik’te bir apartmanın yanındaki boş arsada yürütülen kazılarda 9 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen yaşam alanında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin inceleme yaptı.

Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını ilgililere bildirmesi sonucu önceki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilecik Belediyesince imzalanan protokol kapsamında, Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü’nün desteğiyle bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Ağustos ayına kadar devam edecek kazılarda, 9 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen oval evler ve ilk seramik örnekleri gün yüzüne çıkarılmıştı.

Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Şahin, Bahçelievler Yerleşmesini Bilecik’in turizmine kazandırmak için ellerinden gelen katkıyı vermeye devam ettiklerini belirtti. Gerçekleştirilen çalışmalar ile Bilecik ve bölgesinin geçmiş tarihine birçok açıdan ışık tutulduğunu hatırlatan Başkan Şahin, ‘’Gerek bizler, gerek başkan yardımcılarımız ve ilgili birim müdürlerimiz alanı sürekli ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıyor ve Bilecik Belediyesi’nin yapabileceği katkıları sunuyor. Biz de bugün alanı ziyaret ederek, öğrencilerimiz ve burada önemli çalışmalara imza atan akademisyenlerle bir araya geldik. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal da çalışmalara katılarak, güzel sonuçların alınmasına katkı sağladı. Bütün akademisyen ve öğrencilerimize bu çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Alandaki kazı çalışmalarında yer alan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal da Başkan Şahin’e yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkür ederek, ‘’Burada gerçekleştirilen çalışmalar bölgenin Batı Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu ortaya çıkaran birçok öğeyi barındırıyor. Dolayısıyla hem tarihi geçmişe ışık tutma hem de şehrin turizmine kazandırılması açısından çok önemli görüyorum. Aldığım bilgilere göre Belediye Başkanımız Semih Şahin ve belediyenin ilgili çalışanları çalışmalara birçok yönden katkı veriyor. Ben de yapılan bu çalışmalara verilen katkı dolayısıyla çok mutlu oldum ve teşekkürlerimi bildiriyorum’’ ifadelerini kullandı.