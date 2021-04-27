9 asırdır dimdik ayakta, cemaatini ağırlamaya devam ediyor

Siirt merkezde bulunan ve 9 asır önce Selçuklular döneminde inşa edilen tarihi Ulu Cami, yıllara meydan okuyor.

Ulu Cami minaresinin en eski Selçuklu minarelerinden olduğunu belirten cami imamı Nezir Obut, minarenin Kûfi kitabeleri, firuze renkli çinileri, çiçek bezemeleriyle eşsiz bir görünüme sahip olduğunu söyledi. Obut, “Selçuklu hükümdarlarından Muguziddin Mahmud emriyle 1129 yılında cami girişinde yer alan kitabeye göre ilk tevhit yapıldığı belirtilmektedir. O günden bugüne kadar yaklaşık 9 asır geçmesine rağmen camimiz güzelliğiyle, bakımı ve ihtişamıyla göz kamaştırmaya devam etmektedir. 9 asırdır beri ibadete açık olan camimiz ile ilgili olarak en kapsamlı ve en güzel restorasyonlarımız 2006 ve 2012 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. O tarihten bugüne kadar camimizde yapılan restorasyonun ardından gerek ibadet için camimize gelenler ve ziyaretçi sayısında artış olmuştur. Gerekçe olarak da camimizin iç kısmı görmüş olduğunuz gibi bölgede bulunan taşlar ve etrafı horasan harçlarıyla kaplı olarak göze çarpmaktadır. Caminin içerisinde hiç süs yok ve tamamen ecdadın o günden bugüne kadar bize miras olarak bıraktığı şekilde ibadete açık olarak devam etmektedir” dedi.

9 asırdır cemaatini ağırlıyor

Obut, caminin 9 asırdır cemaatini ağırladığını belirterek, "9 asırdır ibadete açık olan camimiz mübarek Ramazan ayı vesilesiyle ziyaretçi sayısında artış olduğu gözlemlenmektedir. Tabi camimizde korona virüs salgın hastalığı nedeniyle bazı önlemleri de almış bulunmaktayız. Camimizde mübarek Ramazan ayı vesilesi ile mukabelelerimiz sosyal mesafe kurallarına göre okunmaktadır” diye konuştu.

Tarihi Ulu Cami’nde manevi atmosferi yaşamaya geldiğini belirten Mehmet Sabri Tan adlı vatandaş, korona virüsün en kısa sürede bitmesini dilediğini söyledi. Tan, “Ramazan ayında bu mübarek topraklarda bu mübarek ortamda 9 asırlık Ulu Camii’nde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün Ulu Cami’ye geldik bu güzel ortamda bu manevi ortamda namazımızı kıldık. Dualarımız yaptık. Tüm Siirt’imizin Ramazan ayını kutluyorum. Ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemize sağlık, bereket, huzur getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.