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86 yaşında piyano kursuna başladı

Ordu’da yaşayan 86 yaşındaki Nurten Cebeci’nin piyona öğrenme hayali 77 yıl sonra gerçeğe dönüştü. İlk kez 9 yaşında piyano gördüğünü ve daha sonraki süreçte bu hayaline uzak kaldığını belirten Cebeci, “Benim çocukluktaki en büyük hevesim piyano çalmaktı, çocukluk hevesimi 77 yıl sonra gerçekleştirdim” dedi.

Kültür Sanat 08.04.2022, 10:09
86 yaşında piyano kursuna başladı

Ordu’da yaşayan 86 yaşındaki Nurten Cebeci’nin piyona öğrenme hayali 77 yıl sonra gerçeğe dönüştü. İlk kez 9 yaşında piyano gördüğünü ve daha sonraki süreçte bu hayaline uzak kaldığını belirten Cebeci, “Benim çocukluktaki en büyük hevesim piyano çalmaktı, çocukluk hevesimi 77 yıl sonra gerçekleştirdim” dedi.

Azmiyle örnek oldu

Ordu’da yaşayan 86 yaşındaki Nurten Cebeci, piyano ile ilk kez 9 yaşında İzmir’de gittiği bir misafirlikte karşılaştı ve bu enstrümana hayran kaldı. Sonrasında başka illere taşınma, okul ve evlilik süreçleri dolayısıyla bu hayalini gerçekleştiremedi. 86 yaşındaki Nurten Cebeci’nin kızı İlknur Tursak, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurs Merkezi ORMEK’te bir kursa başladı. Burada piyano eğitimi verildiğini gören İlknur Tursak, annesinin bu hayalini gerçekleştirmek için kendisi ile konuşarak kaydını yaptırdı. O günden sonra derslerini aksatmadan piyano eğitimlerine devam eden Nurten Cebeci, "Çocukluk hevesim" dediği piyanı eğitimini ORMEK ile gerçekleştirdi. Azimli bir öğrenci olan Nurten Cebeci, bu başarısı ile hem gençlere hem de kendi yaş grubuna örnek oldu.

“Çocukluk hayalim gerçekleştirdim”

İlk kez 9 yaşında piyanoyla tanıştığını ama imkan bulamadığı için devam edemediğini dile getiren Nurten Cebeci, bu hayalini 77 yıl sonra ORMEK’te gerçekleştirdiğini söyledi. Kendisini çok mutlu hissettiğini aktaran Cebeci, “9 yaşında İzmir’de yaşayan bir akrabamızın yanına misafir olarak gitmiştim. Orada bir piyano gördüm ve çok beğendim, çalmak istedim. Daha sonra rahatsızlığım oldu, başka ile taşındık bu hayalim yarım kaldı. Geçtiğimiz aylarda kızım ORMEK’te kursa başlamıştı. Burada piyanı eğitimi verildiğini öğrenmiş. Sonra bana bun söyledi ve gelmem konusunda beni teşvik etti. İlk olarak yapamam desem de hevesli olduğum için kayıt yaptırarak başladım. Benim en çok heves ettiğim piyano çalmaktı ve ORMEK ile çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. ORMEK gerçekten kendi yuvamız gibi” diye konuştu.

“Nurten teyze herkese örnek oluyor”

Nurten Cebeci’nin piyano eğitimini yürüten ORMEK eğitmeni Melis Sipahi Başaran, Nurten Cebeci’nin çok azimli ve herkese örnek bir kişilik olduğunu kaydederek, “ORMEK’te her yaş grubuna müzik eğitimi veriyoruz. Asıl amacımız herkese ulaşabilmek. Nurten teyzemizin bu kursa gelmesi bizi çok mutlu etti. 86 yaşında bir kursiyere piyano eğitimi vermek benim içinde çok önemli bir deneyimdi. Gerçekten çok istekli bir öğrenci. Hayalini gerçekleştirmesinde ona yardımcı olmakta beni ayrıca mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Başkan Güler’den Nurten teyzeyi tebrik

Öte yandan Altınordu ORMEK kursunu ziyaret Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de piyano eğitimi alan Nurten Cebeci ile bir araya geldi. Kendisi ile sohbet eden Başkan Güler, azmi ve başarısı dolayısıyla Nurten Cebeci’yi tebrik etti.

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