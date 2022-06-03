800 yıllık tarihi Esadiye Cami ibadete açıldı

Elazığ’da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Harput Mahallesi’nde yer alan 800 yıllık tarihi Esadiye Cami cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Elazığ’ın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki tarihi Harput Mahallesi’nde yer alan ve 800 yıllık bir geçmişe sahip olan Esadiye Cami’nin, 4 yıldır süren restorasyon çalışmaları sona erdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla cami, bugün Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Müftüsü Selami Aydın, İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ve vatandaşların katılımıyla ilk cuma namazı kılındı.

Müftü Selami Aydın yaptığı açıklamada, “Tarihi bir yerdeyiz. Esadiye Cami’mizin ibadete tekrar açılış vesilesi ile burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eski görkemli günlerine kavuşturulan caminin tarihi, 800 yıl öncesi döneme yani Artuklulara dayanıyor. 13. Yüzyılda Artuklu ve Selçuklular tarafından yapılan fakat günümüze kadar sadece kapısı ve iki mihrabı ulaşmış tarihi Esadiye Camii’ni ayağa kaldırmak için yoğun çaba sarf edenlere teşekkür ediyorum” dedi.