80 ülke vatandaşından alıp üzerine güzel dileklerini yazdırdığı hatır paralar dükkanı süslüyor

Antalya’da aktarlık yapan Ali İhsan Darıcı, dükkanından alışveriş yapan turistlerin kendisine hediye ettiği üzerine notlar yazan hatıra paraları sergiliyor. 23 yılda yaklaşık 80 ülkeye ait notların yazıldığı paraların arasına her geçen gün bir yenisi eklenirken, paralar dükkana gelen turistlerin dikkatini çekiyor.

Antalya’nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi’nde aktarlık yapan Ali İhsan Darıcı’nın 23 yıldır işlettiği dükkanında topladığı hatıra paralar görenlerin dikkatini çekiyor. Müşterileri memnun etmek amacıyla ufak hediyeler veren Darıca’nın jestine karşılık olarak yabancı turistlerin kendi paralarına kendi dillerinde yazdıkları notlardan oluşan hatıra paralar koleksiyon haline geldi. Alışveriş için dükkana giren turistlerin dikkatini çeken bu köşeye her geçen gün bir yeni hatıra para ekleniyor.

“Aynı ülkeden gelen başka turistler de mutlu oluyor”

Yaklaşık 80 ülkeye ait 900 hatıra paranın biriktiğini ifade eden Darıca, “Müşterilerimiz alışveriş yapıp, bizden çok memnun kalıyorlar. Sonuçta ülkemizi temsil ediyoruz. Gelen müşterilerime alışverişten sonra mutlu olmaları ve bizi unutmamaları için küçük hediyeler veriyorum. Hediye alan müşterilerimiz ’Biz size ne hediye edebiliriz?’ diyorlar. Kendi paralarına kendi dillerinde küçük notlar alarak, duygu düşüncelerini aktarıyorlar. Diğer yıl aynı müşteriler geliyor. Kendi parasını görünce mutlu oluyor. Aynı ülkenin vatandaşı farklı müşteriler geldiği zaman kendi paralarını ve dillerinde yazan notları görünce mutlu oluyorlar. Burada alışveriş yapabilecekleri güveni görüyorlar. Yaklaşık 900 adet 70-80 ülkenin parası var. Tahmini 23 yıldır bu şekilde birikiyor. Dükkan ufak olduğu için çok eski tarihlerde asılan paraları kaldırdık. Stokta var” dedi.

“Selamları not alıyorlar, iletiyorlar, çok güzel”

Rusya’nın başkenti Moskova’dan ilçeye arkadaşlarıyla tatile geldiğini dile getiren Marina, “Moskova’dan Alanya’ya bu harika şehre geldik. Türkiye gezmek için güzel bir ülke. Burada şehri dolaştık. Mağazada çok ilginç tatlılar gördük. Çok beğendim. Çok iyi satıcı. Rusya’nın farklı şehirlerinden ve diğer ülkelerden gelen farklı turistleri temsil eden banknotlarla selamlarını göndermeleri çok güzel. Selamlarını not alıyorlar, iletiyorlar, çok güzel. Gerçekten hoşunuza gidiyor, çok beğendim. Buradan tatlı almak istedik. Satıcılardan çok memnun kaldık. Çok içten ve sıcak davrandılar. Çok iyi bir mağaza, kesinlikle buraya tekrar geleceğim” şeklinde konuştu.