8 Nisan Dünya Romanlar Günü Kırklareli’nde kutlandı

8 Nisan Dünya Romanlar Günü çerçevesinde ses ve ritim yarışmaları düzenlendi.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü çerçevesinde Kırklareli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Rektörlük Kültür Merkezinde ses ve ritim yarışmaları düzenlendi.

Ses ve ritim kategorilerinde hünerlerini sergiledi.

Yarışmada dereceye giren müzisyenlere ödüllerini Kırklareli Valisi Osman Bilgin verdi.

Bilgin romanların neşe kaynağı olduğunu belirterek roman vatandaşlarla gurur duyduğunu söyledi.

Vali Bilgin yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik ettiğini vurgulayarak Türkiye’nin en meşhur sanatçılarının arkasında sizler onların olduğunu ifade etti.

Öte yandan 9 yaşındaki Sezercan Eltimir, davul performansı gelen seyircileri mest etti.