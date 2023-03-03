8 Mart’ta kadınlara özel "kültür turu"

Kahramankazan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çamlıdere Kent Kültür Turu düzenliyor.

Kahramankazan Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen etkinliklerle kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bu yıl da yapılacak bir etkinlikle kutlanacak. Kahramankazan’da ikamet eden kadınlara özel olarak düzenlenen Çamlıdere Kent Kültür Turu’na, ilçe sakini tüm kadınların davetli olduğu bildirildi.

Tur hakkında bilgi almak, başvuruda bulunmak isteyenlerin "(0312) 814 53 00 (1006-1007)" numarasını arayabileceği belirtildi.