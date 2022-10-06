8. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı’da Türk standlarına yoğun ilgi

Azerbaycan’da bu yıl 8’incisi düzenlenen Bakü Uluslararası Kitap Fuarı’nda Türk standları, kitapseverlerden yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) katkılarıyla Türkiye’den 30’a yakın yayınevinin yer aldığı 8. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Baku Expo Center’da 16 ülkeden 200’e yakın yayınevinin katıldığı fuarda Türkiye, bu yıl onur konuğu olarak yer aldı.

Türkiye’den fuara katılan Gofreebooks.com internet sitesi Hakikat Kitabevi’nin gönüllüsü Tuna Aytan İslamiyet’i anlatan 35 farklı dilde yayınladığı kitapları ile fuara katıldıklarını belirterek, "Web sitemizden bu kitapları dünyanın her yerine gönderiyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimize Azerbaycan dilinde kitabımızı tanıtmak, sergilemek, burada göstermek maksadıyla geldik. Dün yoğun bir gündü. Standımıza da çok büyük bir ilgi vardı. Bugün ikinci günümüzdeyiz. Yoğunluk güzel" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinlikleri kapsamında 8. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı’na geldiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Sorumlusu Yakup Şahiner, "Güzel bir fuar geçiyor. İpek çekim ustamız var. Bursa ipeğini tanıtıyoruz, Kaligrafi ustamız var. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 200’ün üstünde yayını var. Onları getirdik ve onları tanıtıyoruz. Nasrettin Hoca tiplemesi ve çocuk kitabı yazarımız var. Güzel bir fuar geçiriyoruz, harika bir ortam var ve katılım çok yüksek" şeklinde konuştu.

8. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı, 9 Ekim’e kadar kapılarını kitapseverlere açık tutacak.