“7’nci Eğitim Temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması" başladı

Bu yıl 7’ncisini düzenlenen "Eğitim Temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması", başladı.

Eğitim-Bir-Sen’in 2014 yılında “Öğretmen” temasıyla başlattığı, daha sonra “Örgütlenme” ve “Vefa” temasıyla devam ettirdiği, 2017 yılında alınan bir kararla “Eğitim” temasında sabitlenen yarışma, geçen yıl itibarıyla uluslararası boyuta taşındı. Eğitim-Bir-Sen, eğitim alanındaki farklı perspektifleri sanatla buluşturmayı, eğitime uluslararası platformda sinemanın etkileyici diliyle dikkat çekmeyi, eğitim süreçlerinde yaşananları, eğitimin önemli ve özel taraflarına odaklanacak hikâyeleri ortaya çıkarmayı; uluslararası eğitim sendikalarıyla çalışma alanlarını genişletmeyi, iş birliğini güçlendirmeyi, eğitim konusunda sanatsal bir faaliyet icra etmeyi hedefliyor.

Farklı dil, kültür ve tecrübelerden en iyilerin seçileceği yarışmada birinci olacak esere 20 bin Türk Lirası, ikinciye 15 bin Türk Lirası, üçüncüye ise 10 bin Türk Lirası ödül verilecek. Ayrıca, jüri tarafından sanatsal açıdan amaca uygun, ödüle layık görülecek bir esere Mehmet Akif İnan Özel Ödülü (6 bin Türk Lirası); eğitime emek veren, eğitim süreçlerinde aktörlük yapan, eğitimcilerin gözüyle çekilmiş bir esere ise Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü (5 bin Türk Lirası) verilecek.

Yarışmaya katılacak filmler kurmaca dalında olacak ve süresi 10 dakikayı geçmeyecek. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023 olan yarışmada dereceye giren filmlerin sahipleri, ödül töreni tarihi ve yarışma jürisi daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Kısa film yarışmasına katılacak olan vatandaşlar yarışmanın detaylarına ebskisafilm.org adresinden erişebilecek.