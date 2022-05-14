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7’den 70’e herkes bu fuarda

Pandemi sebebiyle yapılamayan Kocaeli Kitap Fuarı, iki yılın ardından bugün kapılarını kitapseverlere açtı. Çok sayıda yazar ve yayınevi fuarda vatandaşlarla buluşmak için stant kurarken, özellikle çocuklar kitaplara yoğun ilgi gösterdi. 7’den 70’e herkese hitap eden fuar, 9 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kültür Sanat 14.05.2022, 14:05
7’den 70’e herkes bu fuarda

Pandemi sebebiyle yapılamayan Kocaeli Kitap Fuarı, iki yılın ardından bugün kapılarını kitapseverlere açtı. Çok sayıda yazar ve yayınevi fuarda vatandaşlarla buluşmak için stant kurarken, özellikle çocuklar kitaplara yoğun ilgi gösterdi. 7’den 70’e herkese hitap eden fuar, 9 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, 2 yıllık hasretin ardından kapılarını kitapseverlere açtı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde 315 yayınevi, 40 sahaf, 380 yazar ve 70 STK, toplam 673 etkinlikte vatandaşla buluşacak. Bugün açılan ve 9 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuara aileleri ve öğretmenleri ile katılan çocuklar kitaplara yoğun ilgi gösterdi.

“Kitabı görerek, dokunarak almak çok başka oluyor”

Fuara gelen Ata ailesi, “Özlemle bu günü bekliyorduk. Özellikle kızım kitap okumayı çok seviyor, ben onu çocukken bebek arabası ile kitap fuarına götürüyordum. Ailecek böyle etkinliklere katılmayı seviyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kitabı görerek, dokunarak almak çok başka oluyor” dedi.

“Kitaplara dokunmak çok güzel bir his”

Fuarda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Nermin Uludağ, “Pandemi döneminde çok kitap okudum. Kitaplara dokunmak çok güzel bir his ve burada o şansı yakalıyorum. Ben normalde internet üzerinden alışveriş yapıyorum ancak burada indirimi yakalıyoruz. Herkesi buraya gelmeye davet ediyorum. Burada olmak, kitaplarla bir arada olmak çok güzel bir duygu” diye konuştu.

“90 kişilik öğrenci grubuyla Bilecik’ten fuar için geldik”

Bilecik’ten fuar için gelen İngilizce öğretmeni Züleyha Turan, “90 kişilik öğrenci grubuyla Bilecik’ten fuar için geldik. Normalde insanlar dijital çağda yaşıyorlar ve kitaplara karşı çok hevesli değiller diyorlar ancak ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Öğrencilerim kitap fuarının olduğunu duyunca buraya gelmek için çok ısrar ettiler ve harçlıklarıyla kitap aldılar. Yeni nesilden ümitliyiz, kitap okumayı gerçekten seviyorlar. Buradan Bilecik’e kitaplarla döneceğiz” şeklinde konuştu.

“Çocuk ve torunlarımı kitap okutarak büyüttüm”

78 yaşındaki Haşim Altıntaş ise, “Kitap fuarını çok beğendim, kitapları alıp eve götüreceğim. Benim evim kütüphane gibidir, kahvehaneye gitmem. İşim gücüm kitaplarla benim, bol bol kitap okuyorum. 2 tane oğlum ve 5 tane torunum var, onları kitap okutarak büyüttüm” ifadelerini kullandı.

“Çocukların kitaplara ilgisi çok yoğun”

Çocuk Gelişim Uzmanı ve yazar Seray Çiçek Demir de, “Çocuklar ilkokul veya okuryazar seviyesine geldiklerinde kitap okumaya başlıyor ve aileler tarafından böyle daha doğru olduğu düşünülüyor ama anne karnında bile çocukların kitap okuma taraftarıyım. Yani çocuk gelişim uzmanı olarak çocukların bilinçsel gelişiminin anne karnında başladığını düşünmekteyim. Örneğin 3-4 yaşında bir çocuk kitap almak istiyor ancak anne ve baba ‘Sen küçüksün’ diyerek almıyorlar. O yaşta belki çocuk kitap okuyamayacak ama çocuğa kitap okunacak bir yaş. Anne ve babalar önce rol model olacak. Çocuğumuza mümkün olduğunca en küçük yaşta onlara özel hazırlanmış kitaplarla bu olanağı sunmamız gerekiyor. Çocukların kitaplara olan ilgisi çok yoğun” dedi.

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