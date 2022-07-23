78’lik dede gazetelerden okuduğu haberleri şiire döküyor

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Uysal, gazetelerden okuyup etkilendiği haberler üzerine şiir yazıyor. Yazdığı şiirleri okuyan insanların satırlardan ders çıkarıp, ibret almasını beklediğini belirten Uysal, en büyük hayalinin ise şiirlerinin gazetede yer alması olduğunu söyledi.

Köprübaşı’nın Çamyurdu Mahallesi’nde ikamet eden 4 çocuk babası Mehmet Uysal, ilkokul öğretmenin teşviğiyle 69 yıldır şiir yazıyor. Yaşadığı ilçede kendisine ‘Şair’, ‘Aşık’ gibi takma isimlerle seslenilen Mehmet dede, okuma azmiyle de gençlere örnek oluyor. Son 9 yıldır gazetelerde okuduğu trafik kazası, şehit ve asayiş haberlerinden yola çıkan Mehmet Uysal, etkilendiği haberleri şiire döküyor. Mehmet dede, yazdığı şiirlerden ibret alınıp, ders çıkarılmasını beklediğini dile getirdi. Henüz 9 yaşındayken ilkokul 3. sınıfta şiir yazmaya başladığını anlatan Mehmet Uysal, “Bir gün okulda öğretmenimiz bizden aklımıza gelen herhangi bir konu üzerine şiir yazmamızı istedi. Ertesi gün arkadaşlarım gibi ben de şiir yazıp, tahtada okudum. Öğretmenim ilk başta şiiri benim yazdığıma inanamadı. Daha sonra başka şiirler de yazınca en yüksek notu bana verdi. O günden bu güne şiir yazıyorum” dedi.

Her gün gazete, roman ve çeşitli yayınlar okuduğunu dile getiren Uysal, “Gazetelerde okuduğum şehit, trafik kazası ve üzücü haberlerden etkileniyorum. Evimin bahçesinde oturup, haberin içerisinde geçen şahısların isimleri, mahalleleri ve olayın yaşanma şekillerini düşünerek, bunu şiire döküyorum. Yazdığım şiirleri okuyanların bu olaylardan ibret almasını ve dersler çıkarmalarını istiyorum. En büyük hayalim, yazdığım şiirlerin bir gün gazetelerde yer alması ve okunmasıdır” diye konuştu.