75. Cannes Film Festivali yaklaşıyor! Truman Show'lu poster

Bu yıl 17-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 75. Cannes Film Festivali'nin posteri yayınlandı. Festival posterinde bu yıl, başrolünde Jim Carrey'nin yer aldığı Peter Weir filmi "The Truman Show" yer alıyor.

Screen Rant'in aktardığına göre, posterde Jim Carrey'nin "Truman Show" filminde canlandırdığı karakter olan Truman Burbank, mavi bir gökyüzüne doğru uzanıyormuş gibi görünen bir merdivenden çıkıyor. Cannes'ın 'dönüm noktası' yılı ise büyük beyaz bir "75" ile gösteriliyor.

Cannes Film Festivali tarafından yapılan resmi açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Peter Weir ve Andrew Niccol'ün 'The Truman Show'u (1998), Platon'un mağarasının modern bir yansımasıdır ve bu sahne, izleyicileri yalnızca gerçeklik ve onun temsili arasındaki sınırı deneyimlemeye değil, aynı zamanda kurgunun gücü, manipülasyon ve katarsis arasında düşünmeye teşvik eder. Truman yükseldikçe yalandan kurtulurken, ünlü yükselen kırmızı halısıyla festival de sinema salonlarına giren izleyicilere sanatçıların gerçeklerini sunuyor.

Eşsiz Jim Carrey'de vücut bulan unutulmaz Truman'ın ufku okşayan parmakları gibi, Cannes Film Festivali de dünyanın uç doğasını yeniden kavramak için adım adım ilerliyor. İklim krizi, insani felaketler ve silahlı çatışmalar… Endişelerin nedenleri çok fazla. Festival, 1939 ve 1946'da olduğu gibi, sanat ve sinemanın, tefekkür ve toplumun yenilenmesinin çözüldüğü yer olduğuna dair güçlü inancını bir kez daha ortaya koyuyor. Ve yine, festival kurallarının birinci maddesinde yer alan kuruluş taahhüdüne sadık kalıyor: Festivalin amacı, dostluk ve evrensel işbirliği ruhu içinde, sinema sanatının evrimi adına kaliteli filmleri ortaya çıkarmak ve sergilemektir."