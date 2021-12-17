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748. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri Şeb-i Arus programı ile sona erdi

Konya’da Hazreti Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Şeb-i Arus programı ile sona erdi.

Kültür Sanat 17.12.2021, 23:44 18.12.2021, 00:45
748. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri Şeb-i Arus programı ile sona erdi

Konya’da Hazreti Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Şeb-i Arus programı ile sona erdi.

Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen Şeb-i Arus programına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol mensupları, yerli ve yabancı çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “İnsanların, hepimizin birbirine saygı duyduğu güvendiği, kardeşlik bağlarının güçlü olduğu, komşuluk ilişkilerinin geliştiği, huzurlu, güvenli, daha da müreffeh bir toplum haline geldiğimizde, daha mutlu olacağımızdan, daha mesut olacağımıza yürekten inanıyorum. Aramıza fitne fesat tohumlarının ekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Karşılıklı hoşgörü anlayış içinde bir arada yaşamaya devam edelim. Dünyanın insanlığın ortak evi olduğunu, vatanımızın da evimizin bir odası olduğunu aklımızda tutalım. Terör şiddet, savaş gibi, yeryüzünü kan gölüne çeviren hiçbir kirli eylemin, emelin, ülkemizin, insanlığın barışını, huzurunu bozmasına izin vermemeliyiz. Hoşgörüyle, birlikte yaşama kültürümüzü daha da ileri taşımalıyız. Ülkemizin barışını ve huzurunu bozanlarla yan yana durmamalı, kol kola yürümemeliyiz. Allah’ın yarattığı, en şerefli varlığın insan olduğu, insan da Yaradan’ın yaratılan bütün varlıklara hürmetle muamele ve sorumlu olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Hazreti Mevlana’nın hürmet, muhabbet ve telkinlerinin tavsiyelerinin her gönülde karşılık bulmasını, yeryüzünde iyiliği, güzelliği, kardeşliğin hakim olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

“Tarihsel yürüyüşün manevi liderleri de Hazreti Mevlana’dır, Yunus’tur”

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “İnsanlığın sapması olarak görülecek menfi davranışlar karşısında Anadolu coğrafyasını kendisine vatan bellemiş milletin evlatları olarak bizler, elimizden geldiğince insan olmanın bilinciyle hareket etmeye çalıştık. Anadolu insanının mayasında var olan bu dayanışma, hoşgörü, kardeşlik, paylaşma kültürü yüzyıllardır var olmaya ve bizi bir arada tutmaya devam ediyor. Bizi bir duvarın tuğlaları gibi bir arada tutan bu maya Hazreti Mevlanaların, Yunus Emrelerin, Hacı Bektaş Velilerin eliyle hayat buldu. Onlar bize hayata sevgiyle, merhametle, adaletle, diğerkamlıkla bakmayı öğrettiler. Her şeyin başının muhabbet olduğunu biz bu büyük velilerden öğrendik. İşte bu muhabbet ile biz tarihin en zor sınavlarının üstesinden gelebildik. Yine bu muhabbet ile bugün yaşadığımız tüm zorlukları hep birlikte aşacağız. Çünkü bu toprağın hamurunda sevgi, muhabbet ziyadesiyle mevcuttur. Tüm dünya bireyselliğin, bencilliğin kıskacında zorluk çekerken, bu toprağın kadim milleti toplumsal dayanışma ruhuyla her zaman güçlü bir şekilde var olmayı, ayakta kalmayı becermiştir. Yüzyıllardır bu topraklarda büyük destanlar yazan, cesaretiyle cihana hükmeden ecdadımız, sevgisi, merhameti ve adalet anlayışıyla da gönülleri fethetmiştir. İşte bu büyük tarihsel yürüyüşün manevi liderleri de Hazreti Mevlana’dır ve daha nice gönül erenleridir” dedi.

Vali Vahdettin Özkan, Hazret-i Mevlana’yı 748. Vuslat yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyleyerek, “Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri; akıl ve kalbin beraberliğinde, gönüllerde sevgi, hoşgörü ve tevazuyu mayalamıştır” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ise, “Bugün burada Mevlana Hazretleri’nin dünya sürgününde hasretini çektiği yegane Aşk’ına vuslatının, onun tabiriyle ‘Düğün Gecesi’nin 748. yılında, gönüllerimizi sevgiyle doldurmanın huzurunu yaşıyoruz. Onun manevi iklimini ve bütün insanlığa miras bıraktığı ‘gönüllere şifa’ Mesnevi’sinin faziletini, yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçı Ahmet Özhan konser verdi. Ardından program sema gösterisiyle sona erdi.

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