Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği 7. Tematik Kış Kampı Gönül Coğrafyası sona erdi. Kampta Türkiye’de eğitim gören 36 farklı ülke gelen öğrenciler düzenlenen faaliyetler ile hem Samsun’u tanıdı hem de Türkiye hakkında bilgiler edindi.

Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen kampın son gününde öğrencilere gazeteci-yazar Süleyman Gündüz konferans verdi. Gündüz, “Seçemediğimiz şeyler zenginliğimizdir; üstünlüğümüz değil. Ayrıca bütün insanlığa örnek olacak kutlu bir mücadelenin lideridir. Mücadelesi insanlığın geleceğe dair birlikte yaşama umudunu korumak içindi. Sizler sevginin, adaletin, merhametin, dayanışmanın, paylaşımın ve barışın egemen olduğu bir dünyayı kurmalısınız. Sizler insanlığın geleceğisiniz. Hayatınızın merkezi iyi insan olmak olmalıdır” dedi.

Kampın son bölümünde Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er, kapanış konuşmasını yaptıktan sonra öğrencilere katılım belgelerini verdi. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Recep Ali Er’e, Samsunspor forması hediye etti. Er, “İnşallah Samsunspor’u Süper Lig’de göreceğiz” dedi. Er, Gönül Coğrafyası Kampı’nda ‘Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır’ diyerek önlüğü takıp öğrencilere kahve ikram edip, emeği geçen personele de teşekkür etti. Son olarak öğrencilerle sohbet eden Recep Ali Er, yemekte bir araya geldi.

“Kamp verimli geçti”

7. Tematik Kış Kampı Gönül Coğrafyası etkinliğinin çok verimli geçtiğini ifade eden Feyzullah Dereci, “Kamp süresi boyunca birbirinden değerli konuklarımızla öğrencilerimiz tanışma ve sohbet etme imkanı buldu. Hem ilimizi hem de ülkemizi yurt dışından eğitim için gelen öğrencilerimize en güzel şekilde tanıtmak ve onların keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için en iyi şartları sunduk. Etkinlik boyunca hem bizlere destek veren hem de etkinliğin düzenlemesinde emeği olan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.