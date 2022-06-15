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7. Orontes Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali başladı

Hatay’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen 7. Orontes Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali’nin açılışı resim sergi ile yapıldı.

Kültür Sanat 15.06.2022, 18:20
7. Orontes Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali başladı

Hatay’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen 7. Orontes Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali’nin açılışı resim sergi ile yapıldı.

ANSAM Kültür Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antakya Belediyesi iş birliğiyle Antakya’da Mahveli Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen açılış programına Hatay Vali Yardımcısı Erhan Günay, Hatay Kültür Turizm İl Müdürü Hüsnü Işıkgör, Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Gürbüz ile çok sayıda sanatsever ve davetli katıldı. Serginin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra 7. Orontes Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali Genel Kuvatörü Ressam Fatma Elvin Öztürk, karma resim sergisi hakkında protokol üyelerine bilgi verdi. Sergide eserleri bulunan ressamlara katılım belgeleri verildi.

Sergi 22 Haziran’a kadar sanatseverler başta olmak üzere tüm ziyaretçilere açık olacak.

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