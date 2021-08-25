7 asırlık hanlarda zamanda yolculuk

Osmanlı mimarisinin ilk örneklerini bünyesinde barındıran ve yaklaşık 7 asırdır zamana meydan okuyan Bursa’nın tarihi hanları, ‘Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı’ etkinlikleri kapsamında yeniden vitrine çıkıyor.

Bursa’da turizmin teşvik edilmesi ve her yıl bir değerin daha da ön plana çıkarılması hedefiyle 2021 yılını Hanlar Bölgesi ve İpek yılı ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu değerleri ön plana çıkarmak için bir dizi etkinliğe imza atıyor. Tema yılı kapsamında daha önce “Bursa’nın Hanları Hikâye Yarışması”, 9-12 Yaş Çocuk Yazarlık Atölyesi ile “Çocukların Kaleminden Bursa’nın Hanları” kitabı hazırlanması, yine bu değerlere has Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu’na imza atan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Bursalıları zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Tarihe tanıklık edin

Tarihi hanlar ile Bursa İpeğini merkeze alan etkinlikler 31 Ağustos Salı günü 13.30’da Cumhuriyet Caddesi’nden Koza Han’a kadar yapılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak. Koza Han’da ‘Koza mezadı canlandırma’ etkinliği ile tarihe tanıklık edecek vatandaşlara koza şekeri dağıtılacak. Mehter gösterisiyle renklenecek etkinlikler kapsamında Ertuğrul Bey Meydanı’nda “Şed Kuşanma Töreni” canlandırması yapılacak. Aynı gün Koza Han’da saat 15.00’da Prof. Dr. Cafer Çiftçi, hanlar bölgesi ve ipek üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. Ayrıca Ertuğrul Bey Meydanı’nda masal etkinliği düzenlenecek.

Etkinlikler, 1 Eylül’de Ertuğrul Bey Meydanı’nda gün boyu sergi ve atölye çalışmaları, oryantiring, 7 Eylül’de Eski ipek Han’da Dr. Öğr. Ü. Doğan Yavaş, 14 Eylül’de Fidan Han’da Prof. Dr. Necmi Gürsakal ve 15 Eylül’de Emir Han’da yapılacak Nevzat Çalıkuşu söyleşileri ve 20 Ekim’de TKM’de yapılacak Hanlar Bölgesi ve İpek yılı konulu panelle devam edecek.