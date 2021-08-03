7. AİMA Müzik Festivali başlıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Prof. Dr. Filiz Ali’nin öncülüğünde 23 yıl önce kurulan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından düzenlenen Ayvalık Müzik Festivali, bu yıl yedinci kez 10-19 Ağustos tarihleri arasında Ayvalık’ta gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz yaz pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyen festival, bu yıl Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Anadolu Nefesli Beşlisi, A Capella Boğaziçi, Cello Paradiso, Genç Yetenekler ve Flapper Swing Jazz Band konserlerine ev sahipliği yapıyor.

10 Ağustos Salı akşamı saat 21.00’de Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) konseri ile başlayacak olan festival, 13 Ağustos Cuma akşamı 21.00’de, geleneksel müzik ezgilerini modernize eden Anadolu Nefesli Beşlisi’nin konseri ve 14 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.00’da ödüllü vokal grubu A Capella Boğaziçi’nin konseriyle devam edecek. Sabancı Vakfı’nın ana destekçi olduğu festival, Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla düzenleniyor. Her konser için farklı destekçilerin katkı sağladığı Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali’nde, düzenlenen tüm konserler ücretsiz olacak.

Piyanist ve müzikbilimci Prof. Dr. Filiz Ali öncülüğünde, bugüne dek yüzlerce genç müzisyene destek olan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi; düzenlediği Ayvalık Müzik Festivali ile klasik müzik severleri bu yıl da farklı gruplarla buluşturuyor.

Festival,10 Ağustos Salı akşamı saat 21.00’de Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) Ayvalık Amfi Tiyatro’da vereceği konserle açılıyor. 2007 yılında, türünün ülkedeki ilk örneği olarak Cem Mansur tarafından kurulan ve 16-22 yaşları arasındaki müzisyenlerden oluşan TUGFO her yaz, alanlarındaki en iyi eğitmenlerin yönetiminde üç haftalık bir hazırlık dönemi sonrasında Türkiye’de ve yurtdışında bir dizi konser veriyor. TUGFO, Şef Cem Mansur yönetiminde vereceği Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali açılış konserinde G. Rossini’nin, M. Ravel’in ve F. Mendelssohn’un yapıtlarını yorumlayacak.

Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali’nin ikinci konuğu olan Anadolu Nefesli Beşlisi, 13 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00’de Sabancı Üniversitesi Küçükköy Teknolojiler Atölyesi Sahnesi’nde performanslarını sergileyecek. Hem nefesli beşli için bestelenmiş klasik yapıtları yorumlayan hem de Türk bestecilerin eserlerini özgün bir tarzda düzenleyip seslendiren Anadolu Nefesli Beşlisi, Anadolu geleneksel müzik kültürü içindeki ezgileri modern batı enstrümanlarıyla buluşturuyor.

Cem Önertürk (flüt), Ufuk Soygürbüz (obua), Kıvanç Fındıklı (klarnet), Ozan Evruk (fagot) ve Hüseyin Uçar’dan (korno) oluşan topluluk, festival kapsamında vereceği konserde J. Francaix, F. Danzi, G. Ligeti, F. Farkas, P. Koncovic, I. Iwanow ve Ferit Tüzün’ün eserlerini yorumlayacak.

Festivalin üçüncü konuğu ise ödüllü vokal grubu A Capella Boğaziçi olacak. 2002’de üniversitede, içlerinde halen grubun üyesi olan Ali Göktürk ve Recep Gül’ün de bulunduğu 5 yetenekli solist tarafından kurulan A Capella Boğaziçi, İstanbul Müzik Festivali Genç Caz Yarışması’nda seçilmesiyle profesyonel müzik hayatına başladı.

Canan Özgür (soprano), Cansın Hazan Bayrak (alto), Recep Gül (tenor, müzik direktörü/şef), Fehmi Cesur Özdemir (bariton, vokal perküsyon) Ali Göktürk’ten (bas) oluşan A Capella Boğaziçi; eşsiz performansıyla14 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.00’da Cunda Taksiyarhis Kilisesi Rahmi M. Koç Müzesi Bahçesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Grup, iki eseri ilk kez yorumlayacağı konserde Makedonya, Yunanistan, Karadeniz, Anadolu, Rumeli, Ege, Batı Asya halk şarkılarının yanı sıra 12. yüzyıl Endülüs Nihavend Muvaşşahı ve 19. yüzyıl Klasik Türk Müziği örneklerini de seslendirecek.