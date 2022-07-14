69 yıllık kebap ustasından eğitim alan gençlere sertifika

Adana’da 69 yıllık kebap ustasından eğitim alan gençlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği Gençlik Kolları’ndaki 9 kursiyere kebapçılık eğitimi vermek istedi. Bu doğrultuda çalışmalar başlatan Serttaş, 69 yıllık kebap ustası Ali Şemi’den de destek alarak 9 kursiyere hızlandırılmış eğitim verilmesini sağladı. 14 Temmuz Dünya Kebap Günü’nde ise kursiyerlere ocakbaşında verilen eğitimin ardından sertifikaları dağıtıldı.

Milletvekili kebap yapmaya çalıştı

Sertifika töreni sırasında ise AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı da kebap yapmaya çalıştı. Daha sonra kursiyerler adına konuşan Kuzey Kavruk, “Dünya Kebap Günü’ne özel burada kebap yaptık ve eğitim aldık. Tarihi kebabın nasıl yapıldığını öğrendik. Kebap yapmak gerçekten zormuş. Elimizin yatkın olduğunu öğrendik ama daha öğreneceğimiz çok şey var” diye konuştu.

Biral Serttaş da eğitimlerin devam edeceğini belirterek, “Gençlerimiz Adana kebabını öğrenmeden sektöre girmesinler istedik. Bu nedenle eğitim düzenledik. Gençlerimiz bu eğitimle 1955 yılının tarifleriyle gerçek Adana kebabını öğrendiler. Gerçek Adana kebabında zırhla çekilmiş ete sadece tuz ve kırmızı toz biber eklenir. Tercihen kırmızı biber de konulabilir. Kebap yapımının çok ince detayları var ve bunları kursiyerlere öğrettik” ifadelerini kullandı.

“Daha öğrenecek çok püf noktası var”

9 yaşında başladığı meslekte 69’uncu yılını deviren kebap ustası Ali Şemi, “5 senedir böyle gençlerimize eğitim veriyoruz. Gençlerin Adana kebabı mutlaka öğrenmeleri lazım. Gençlere başarılar diliyorum, daha öğrenecek çok püf noktası var” dedi.