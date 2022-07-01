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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası çerçevesinde Edirne’de konser veren Rubato ilgi gördü

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası çerçevesinde Edirne’de konser veren Rubato yoğun ilgi gördü.

Kültür Sanat 01.07.2022, 10:55
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası çerçevesinde Edirne’de konser veren Rubato ilgi gördü

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası çerçevesinde Edirne’de konser veren Rubato yoğun ilgi gördü.

Sarayiçi’ne girişlerde görev alan Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, de giriş ve çıkışlarda geniş güvenlik önlemi aldı. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası çerçevesinde kente gelen Rubato ve ekibi, Edirnelilerden tam not aldı. Sarayiçi Er Meydanı’nın yan tarafında kurulan platformda sahne alan Rubato ve ekibi yağmurlar, kaç kadeh kırıldı, dostum dostum, yorgun yıllarım, solmadan gel artık, yıkılmışım ben, yürüyorum sana doğru, hatıram olsun, düşler sokağı, babuba, gül ali, ah bu hayat çekilmez, hüdayda, leylimley ve çeşitli oyun havaları ile konser alanındakileri hem şenlendirdi, hem de hüzünlenirdi. Konsere katılan vatandaşlar hareketli şarkılar eşliğinde oynarken, hüzünlü şarkılarda ise duygu dolu anlar yaşadı. Konser sonunda Edirnelilere teşekkür eden Rubato, izleyicinin performansı ve uyumuna hayran kaldığını ve böyle bir coşkuyu hiçbir yerde görmediğini ifade etti.

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