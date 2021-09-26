600 yıllık tarihi camiye restorasyon

Ordu’da 1380-1390 yılları arasında inşa edilen Eskipazar (Bayrambey) Cami Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan restorasyon projesi ile aslına uygun hale getiriliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi ve kültürel mirası olan yapılara sahip çıkmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve gelmesinin ardından artan restorasyon çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda çalışma yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde bulunan ve Hacıemiroğulları Beyliği zamanında muhtemelen 1380-1390 yılları arasında yaptırıldığı tahmin edilen Eskipazar Camii için restorasyon projesi hazırladı. Tarihi 600 yılı aşan ve bu dönemler içerisinde birçok kez hasar görerek onarılan cami, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje ile restore edilecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı işbirliğinde yürütülecek restorasyon projesi kapsamında harim, mahfil, cami cephesi, çatı, minare, şadırvan, tuvalet ve çevre düzenlemelerini kapsayacak detaylı bir çalışma gerçekleştirilecek.

Kısa süre içerisinde başlanacak çalışmaların tamamlanması ile cami ibadete yeniden açılacak.

Başkan’ın tarihi eserlere özel ilgisi

Başkan Güler’in göreve gelmesinin ardından geçen 29 aylık süre zarfında her biri önemli tarihi geçmişi olan 3 adet cami, Osmanlı dönemine ait 5 adet çeşme, 2 adet türbe ve 2 adet kilise de Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca 2 bin 300 yıllık tarihi Kurul Kalesi kazılarına da katkılar verirken önemli eserlerin çıkarılmasını sağlamıştı.