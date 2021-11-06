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60 Yılın Hatırına - Söyle Almanya

Almanya’ya Türk iş göçünün 60. yılı hatırına Almanya’da yaşayan Türk sanatçılar, #SöyleAlmanya başlığı altında ‘‘Gurbet“ türküsünde buluştu.

Kültür Sanat 06.11.2021, 10:49
60 Yılın Hatırına - Söyle Almanya

Almanya’ya Türk iş göçünün 60. yılı hatırına Almanya’da yaşayan Türk sanatçılar, #SöyleAlmanya başlığı altında ‘‘Gurbet“ türküsünde buluştu.

Türkiye’den Almanya’ya işçi göçünün 60. yılının anısına Almanya’nın farklı bölgelerinde yaşayan ve aralarında Almanların da bulunduğu Türk sanatçılar, Özdemir Erdoğan’ın ‘‘Gurbet“ türküsünü yorumladı.

Yapımı yaklaşık 10 ay süren projede, 60’a yakın sanatçı yer aldı. 90’larda Cartel rap grubuyla tanınan Erci E. ve Bavyeralı müzik bandosu ‘‘Unterbiberger Hofmusik“ de çalışmada yer aldı.

Proje 30 Ekim 2021’de Türkiye ile Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 60. yıl dönümünde ‘‘60 Yılın Hatırına - Söyle Almanya“ isimli video ile YouTube’da seyircilerin beğenisine sunuldu.

Projenin yönetmenliğini yapan Ekrem Aydın, “Göçün 60 yılını ve bize kattıklarını bir film veya kitap haline getirmeye çalışsaydık ortaya saatlerce süren bir film veya onlarca sayfası olan bir kitap çıkardı. Buna rağmen içinde her kitleye hitap edebilecek bir mesaj barındıramazdı herhalde. #SöyleAlmanya çalışmasıyla hem müziğin birleştirici gücünden faydalandık hem de 60’a yakın insanı ortak paydada bir araya getirerek kendilerini birkaç notayla ifade etmelerini sağladık. Hedefimiz diasporada yaşayan herkesin, projeyi izlediğinde kendi hikayelerinden bir parça bulabilmesiydi.‘‘ dedi.

YTB’den destek

‘‘Mesafelerin bu kadar büyük olduğu bir projeyi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı‘nın (YTB), himayesi altına alıp desteklemesiyle mesafeler kısaldı‘‘ diyerek sözlerini sürdüren Aydın, ‘‘YTB’nin desteği olmadan bu projeyi hayata geçirmemiz mümkün değildi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Söyle Almanya’ya ilgi büyük oldu

Projeye ve göçün 60. Yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren ise ‘‘1961’de Türkiye ve Almanya arasında imzalanan iş gücü anlaşmasıyla başlayan sürecin üzerinden tam 60 yıl geçti. Sirkeci’den kalkan ilk trenle gidişleri sembolleşen ve çoğu bir tarla bir traktör parası için Almanya’ya gurbet yoluna düşen insanımız gelinen nokta itibariyle artık 4. nesile ulaşmış durumda. Bugün sadece Almanya’da 3 buçuk milyon Avrupalı Türk var. Dahası bilimden siyasete, spordan sanata hayatın her alanında toplumun saygın bireyleri olarak Almanya’ya önemli katkılar sunuyorlar. Biz de Türkiye’nin diaspora kurumu olarak bu yıl göçün 60. yılı kapsamında farklı alanlarda özel çalışmalar ve programlar düzenliyoruz. #SöyleAlmanya da bu doğrultuda katkı verdiğimiz çok güzel ve son derece beğeni toplayan bir çalışma oldu‘‘ değerlendirmesinde bulundu.

‘‘Diasporamızın her zaman yanındayız. Onların destekçisiyiz. Zira YTB onların kurumu“ diyen Abdullah Eren, ‘‘#SöyleAlmanya‘ya dair çok olumlu geri dönüşler aldık. Eserde Türklerin yanısıra Alman sanatçıların da yer alması ve Almanya’nın birçok farklı şehrinde seslendirilmesi 60 yıllık Türk-Alman birlikteliği ve Almanya’nın dört bir yanına yayılmış olan Türk varlığı açısından anlamlı oldu. Herkese keyifli dinlemeler diyorum. Nice 60 yıllara... Alles Gute zum 60. Jahr‘‘ ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören ‘‘Söyle Almanya“ projesi, ileride de YTB’nin desteği ile benzer formatta çalışmalara imza atmayı hedefliyor.

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