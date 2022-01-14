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60 yıl sonra Bursa’da Tanpınar zamanı

Yıldırım Belediyesi, Ahmet Hamdi Tanpınar’ı, vefatının 60’ncı yıl dönümünde düzenlediği bilgi şöleni ile anıyor.

Kültür Sanat 14.01.2022, 14:45
60 yıl sonra Bursa’da Tanpınar zamanı

Yıldırım Belediyesi, Ahmet Hamdi Tanpınar’ı, vefatının 60’ncı yıl dönümünde düzenlediği bilgi şöleni ile anıyor.

Yıldırım Belediyesi, bir yandan Yıldırım’ın çehresini değiştirecek önemli yatırımları hayata geçirirken bir yandan da ilçenin kültür, sanat ve fikir hayatını canlandıracak projelere imza atıyor. Yıldırım Belediyesi’nin, Türkiye Yazarlar Birliği ile birlikte düzenlediği ’60 Yıl Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni’ başladı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve 2 gün sürecek olan şölenin açılış programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın yanı sıra Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci, akademisyenler, yazarlar, şairler, Türkiye Yazarlar Birliği yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılışında yaptığı konuşmada, Yıldırım Bayezid Han’ın cesaretini, Çelebi Mehmed Han’ın ferasetini ve gönüllere taht kurmuş bir lider olan Emir Sultan’ın manevi şahsiyetini kendilerine rehber edindiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım köklü ve kadim bir şehir. Bu şehre hizmet etmenin tarihi bir sorumluluğu var. Yıldırım Belediyesi olarak bizler bu sorumluluğun bilinciyle, bir yandan kentin geleceğini inşa ederken, bir yandan da şehrin tarihini, kültürünü, sanatını, vefasını, ruhunu ve medeniyet mirasını ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda; Bursalı Âşık Yunus’u, Âşık Yaşar Reyhani’yi ve Hz. Mevlana’yı anmıştık. Medeniyetimizi aydınlatan kandilleri, anmak ve onların ışığını bugüne taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de kültür varlığımızın en önemli değerlerinden olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ı vefatının 60’ıncı yılında anıyoruz. İki gün sürecek bu programın hazırlanmasında ve sunumunda Yıldırım Belediyesi ile paydaşlık eden Türkiye Yazarlık Birliği’ne ve saygıdeğer yöneticilerine ve birikimlerini bizlerle paylaşmak için, programımızı şereflendiren çok kıymetli hocalarımıza, yazarlarımıza ve şairlerimize yürekten teşekkür ediyorum. ‘60 Yıl Sonra Bursa’da Tanpınar Zamanı Bilgi Şöleni’nin ülkemiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ı anmak, anlamak ve gelecek nesillere anlatmak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan, “Tanpınar unutulmadı. Biz buna şahitlik ediyoruz. Yıldırım Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışma gerçekten çok kıymetli. Bursa deyince aklımıza Tanpınar geliyor. Bu yüzden Yıldırım Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği ortaklığı ile yapılan sempozyum takdire şayandır. Bursa’mız için önemli bir çalışmadır. Tabi Bursa için önemli olan Türkiye için de önemlidir. Ben bu sempozyumun hazırlanmasına katkı sağlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Türkiye Yazarlar Birliği olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Tanpınar’ı idrâk edeceğiz”

Vefatının 60’ıncı yıl dönümünde Yıldırım’da Tanpınar’ı anmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Musa Kazım Arıcan, “60’ıncı vefat yılında şair, tenkitçi, yazar, fikir ve dava adamı Ahmet Hamdi Tanpınar’ı sormak ve anlamak için bir araya geldik. 2 gün boyunca Tanpınar’ı, yazar ve akademisyenlerden dinleyecek ve idrak edeceğiz. Tanpınar gibi farklı boyutları olan mütefekkirimiz ve münevverimiz yok. Edebiyatın her yönünde fikirler ortaya koyup, eserler üretmiş bir isim. Bursa ve Yıldırım için kıymetli işlere imza atan Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a ve programın oluşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bilgi Şöleni’nin asıl kahramanları da hocalarımız. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bereketli, verimli bir program olacağını fikriyle gençlerimizin de bu sempozyumdan alacağı şeyler olacağını düşünüyorum. Düzenlediğimiz sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘60 yıl sonra Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni’nde, ‘Tanpınar’ın Hayatı’, ‘Tanpınar ve Bursa’, ‘Tanpınar ve Şiir’, ‘Tanpınar ve Deneme’, ‘Tanpınar’ın Hikâye ve Romanları’, ‘Tanpınar’da Şehir ve Medeniyet’, ‘Tanpınar ve Siyaset’, ‘Tanpınar ve Akademi’, ‘Tanpınar’da Kültür, Gelenek ve Modernleşme, Önemli Tarihler’ konu başlıkları işlenecek. Türkiye’nin dört bir yanından bu alanla ilgili çalışması olan 42 önemli ismin katıldığı şölen, 14- 15 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

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