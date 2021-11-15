6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması için başvurular başladı

Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması ile bağımlılıklara karşı dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan Yeşilay, her yıl yoğun ilgi gören yarışmanın bu sene 6’ncısını düzenliyor. Jüri üyeleri arasında Karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun da bulunduğu yarışmaya katılan eserlerden “Bağımlılıklardan Özgürleşmek” ana teması altında alkol, tütün, madde, kumar, teknoloji bağımlılıklarına odaklanmaları bekleniyor. Ülkemizden ve dünyadan profesyonel ve amatör tüm karikatüristlerin katılımına açık yarışmanın başvuruları 31 Ocak 2022 tarihine kadar cartooncontest.yesilay.org.tr adresinden yapılabiliyor.

Yaratıcılığın konuştuğu yarışmanın her yıl biraz daha ilgi gördüğünü belirten Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan şunları söyledi:

“Türkiye’de ve dünyada büyük ilgiyle takip edilen ve her yıl katılımcı sayısının yükseldiği Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’na geçen yıl 69 ülkeden bin 88 katılımcı, 2 bin 34 eserle başvurdu. Bu yıl katılımı daha da artırmak ve gençlere de ulaşmak için ilk kez yarışmamıza ‘16 Yaş Altı’ kategorisini de ekledik. Yeşilay olarak, gençlerin bağımlılıklardan uzak durmalarını ve onlarla birlikte yaptığımız çeşitli çalışmalarla bu konuda bilinçlenerek mücadelemize destek olmalarını önemsiyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak nesillerin yetişmesine katkı sağlamak önceliğimiz. Bu kapsamda ‘Bağımlılıklardan Özgürleşmek’ temasıyla hem gençlerin hem amatör ve profesyonel yetişkinlerin üretecekleri karikatürleri heyecanla bekliyoruz.”

BU YIL YAPILACAK YARIŞMADA ÖDÜL MİKTARI TOPLAMDA 90 BİN TL’YE YÜKSELTİLDİ

Yarışmaya katılan eserler, karikatüristler ve bağımlılık alanında uzman isimler tarafından değerlendirilecek. 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın sonucunda birinciye 15 bin TL, ikinciye 12 bin 500 TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek. Ayrıca 3 kişiye 7 bin 500 TL’lik başarı ödülü verilirken, bir kişi 3 bin 500 TL’lik Mazhar Osman Özel Ödülü’nün sahibi olacak. Bu yıl ilk kez açılan 16 Yaş Altı Kategorisi 3 kişiye 7 bin 500 TL’lik ödül kazandıracak. Yeşilay, 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda toplam 90 bin TL ödül dağıtacak.

MAZHAR OSMAN HAKKINDA

1884 yılında doğan ve 1951 yılında hayatını kaybeden Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman, Türkiye’de ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran hekimdir. Türkiye’de akıl ve sinir hastalıkların çağdaş yöntemlerle tedavisinde öncülük etmiştir. 1920’de İstanbul’da “Hilal-i Ahdar” adıyla Yeşilay’ı kurmuş ve 1945 yılına kadar başkanlığını üstlenmiştir.

YEŞİLAY HAKKINDA

1920 yılında faaliyete başlayan Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden; ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.

Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 95 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) kurulmuştur. 115 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, şu an Türkiye genelinde ve KKTC’de aktif olarak 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bağımlılık alanında profesyonel psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadrosu ile psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlamaktadır.

Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. BM Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Türkiye Mükemmellik Ödülü’ne” sahiptir.