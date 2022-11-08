6 ülkeden gelen ozanlar Sivas’ta buluştu

Aşık geleneğinin önemli merkezlerinden olan Sivas’ta düzenlenen 15. Geleneksel Uluslararası Sivas Aşıklar Bayramı, 6 ülke ve 12 şehirden gelen halk ozanlarının katılımıyla kutlandı.

Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği öncülüğünde 15. Geleneksel Uluslararası Sivas Aşıklar Bayramı dolayısıyla bir program düzenlendi. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık, bazı il protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen programda geleneksel kıyafetlerini giyen 6 ülke ve 12 şehirden katılan aşıklar ve halk ozanları sahne aldı. Halk ozanları arasında en çok dikkati ise kadın ozanlar çekti.

“Aşık sesinin en gür ve en güzel duyulduğu diyarlardan birisi Sivas’tır”

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, aşık sesinin en gür ve en güzel duyulduğu diyarlardan birisinin Sivas olduğunu belirterek, "Kökü çok derinlere uzanan aşıklık geleneği meşke dayanarak devam eder ve devasa bir sözlü kültürü beraberinde kuşaktan kuşağa taşır. Sivas’ın yerel kültüründe bu sözlü geleneğin büyük payı vardır. Aşık Veysel’in, Ruhsati’nin, Pir Sultan Abdal’ın, Sefil Selimi’nin dile getirdiği hakikat, işaret ettikleri anlam dünyası, birbirini takip eder ve tamamlar. Sivas’ın kültür çevresinde bu aşıklar, şiirleriyle, nağmeleriyle, sazları ve sözleriyle bilinirler. ’Türkülerin başkenti’ olarak tanınan Sivas, aynı zamanda halk kültürü araştırmalarının da önemli merkezlerinden biri olmuştur. Aşık edebiyatımızın derlenip kayda geçirilmesinde ve bugünlere intikalinde Sivaslı araştırmacı ve bilim adamlarının büyük katkısı vardır. Muzaffer Sarısözen, İbrahim Aslanoğlu, Prof. Dr. İlhan Başgöz, Vehbi Cem Aşkun, Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek gibi pek çok değerli araştırmacı gerek Sivas’ta gerek yurt sathında yaptıkları çalışmalarla, türkülerimizi ve muazzam söz hazinemizi unutulmaktan kurtarmışlardır” dedi.

Öte yandan Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık ise, "2000 yılından itibaren büyük bir azimle başlattığımız yürüyüşümüzü 22 senedir devam ettirmekteyiz. Bu yıl 15’inci Uluslararası Geleneksel Sivas Aşıklar Bayramını icra etmekteyiz. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş olan aşık, ozan, şair, yöresel saz ve ses sanatçıları ile halk oyunları ve kültüre emeği geçen ve ahirete intikal edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle hemşerimiz Aşık Gül Çınarı’ın ölüm yıl döneminde hazırlamış olduğumuz programı icara edeceğiz” şeklinde konuştu.