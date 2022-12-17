Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 6. Türk Filmleri Haftası, Yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık Hasan” filminin gösterimi ile başladı.

Azerbaycanlı sinemaseverleri Türk filmleriyle buluşturan 6. Türk Filmleri Haftası Bakü’de başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Bakü Büyükelçiliği ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleri ile Yerli Düşünce Derneği’nin düzenlediği haftanın açılışına, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Azerbaycan Kültür Bakanı Yardımcısı Vagif Aliyev, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, Azerbaycanlı milletvekilleri ile sinema ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

"3. Korkut Ata Film Festivali’ni Şuşa’da gerçekleştireceğiz"

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, iki devlet, bir millet şiarıyla iki ülke ilişkilerini kültürel diplomaside de çok daha iyi yerlere taşıyabilmek için gayret gösterdiklerini belirterek “Bu akşam buraya katılan tüm sinemaseverlere teşekkür ediyorum. Türkiye-Azerbaycan dostu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu organizasyonların artarak devam etmesi gerektiğini ve ortak yapımlara geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz iki yıldır Korkut Ata Film Festivali gerçekleştiriyoruz. Korkut Ata Film Festivali’nin üçüncüsünü inşallah Şuşa’da, Azerbaycan’da gerçekleştireceğiz. 2005 yılında başladığımız bu organizasyonların finali olan Korkut Ata Film Festivali ile artık ortak yapımlar yaparak Türkiye ve Türk dünyasını daha fazla bir araya getiren sinema alanında ve dizi alanında, animasyon alanında bir araya getiren organizasyon, yapımlarla buradaki sinema severlerle Türk sinemasını, Kazak sinemasını, Azerbaycan sinemasını Türkiye ile birleştirerek bunun büyütmeye devam edeceğiz. Bu organizasyonlar bu işler için çok faydalı oldu” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise Karabağ zaferinden sonra üzerlerini düşen sorumluluklarının arttığının farkında olduklarını ifade ederek “Bu süreci daha güçlü yarınlara taşıyabilmek ve bu duyguyu yaşatabilmek adına sinemanın üzerine düşen çok vazifeler var. Biz de kültür bakanlıkları olarak bu işin çok farkındayız ve bu süreci ortak yapımlarla, ortak projelerle daha da geliştirme konusunda ciddi bir süreci birlikte yönetiyoruz. Bu akşam sadece Türk Filmleri Haftası münasebetiyle bir aradayız ama gelişimizle birlikte hem kültürel alanlarda birlikte yapacağımız hususlar gündeme gelecek ve hem de turizm konusunda yapacağımız ortak çalışmaları ele alacağız. Bundan sonra ilişkilerimiz çok daha iyi noktaya evrilecektir. Heyecanımız budur, gayretimiz budur. Alacağımız neticelerle inşallah iki devletin ve tek milletin çıkarlarına uygun olacaktır” şeklinde konuştu.

21 Aralık’a kadar devam edecek film haftası boyunca Bakülüler, “Bağlılık Hasan”ın yanı sıra, “Aşkın Ömrü”, “İyi Ki Varsın Eren”, “Ankara Yazı”, “Adanış-Kutsal Kavga” ve “Rafadan Tayfa-Göbeklitepe” filmlerini ücretsiz izleyebilecek.