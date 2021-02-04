6 KİŞİ ÖLECEK ( AGE OF KILL ) FİLMİNİN KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?

6 KİŞİ ÖLECEK ( AGE OF KILL )

YAPIM YILI: 2015

YÖNETMEN: NEIL JONES

OYUNCULAR: MARTIN KEMP, DANI DYER, DONNA AIR, BRUCE PAYNE

Karantina günlerinde Türk televizyonlarında gösterilmeye başlanan aksiyon ve heycan dolu gerilim filmi Age of Kill hakkında merak edilenler haberimizde. 6 Kişi Ölecek film konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Evlerde olduğumuz şu günlerde televizyon kanalları birbirinden heycanlı ve aksiyon dolu macera filmlerini yayınlamaya başladı. Bunlardan bir tanesi de ekranlara gelecek olan Age of Kill yani 6 Kişi Ölecek adlı yapım. Herkesin beğenerek izlediği yapım hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

6 KİŞİ ÖLECEK FİLM KONUSU NEDİR?

Age of Kill, Neil Jones tarafından yönetilen ve Martin Kemp, Patrick Bergin, April Pearson, Philip Davis ve Bruce Payne'in oynadığı bir aksiyon filmi. Simon Cluett tarafından yazılmıştır.

Siyah bir ops keskin nişancı olan Sam Blake (Martin Kemp), yalnızca "Jericho" olarak bilinen psikotik bir terörist tarafından altı saat içinde görünüşte ilgisiz altı kişiyi öldürmek için şantaja maruz kalıyor. Başarısız olursa, bir hedefi kaçırırsa, polise giderse veya yakalanırsa, ölüm oranı çok daha yüksek olacaktır.

6 KİŞİ ÖLECEK FİLM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Martin Kemp as Sam Blake

Patrick Bergin as Sir Alistair Montcrief

Bruce Payne as Prime Minister James Newmont[3]

Dexter Fletcher as Major Jackman

April Pearson as Lexi

Philip Davis as Bill Weybridge

Nick Moran as Roy Dixon

Donna Air as Sarah

Lucy Pinder as Jenna

Anouska Mond as D.I. Hannah Siddiq

Dani Dyer as Joss Blake

Sebastian Street as Agent Dalton

Tony Denham as Gaz

Chris Brazier as D.C. Hicks

Bartley Burke as Agent Cole

George McCluskey as PC Flynn

Mike Firth as Passerby