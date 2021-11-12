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6 bin yıl öncesinden dijitale

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum ören yeri kazılarında çıkarılan buluntular, dijital ortama aktarılacak. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "Birikmiş çok belgemiz, hikayemiz, evrakımız ve dokümanımız var. Biz bütün bunları artık günümüz şartlarında muhakkak ki dijital ortama aktarmamız gerekiyor. Dijital ortama aktarıp, bu verileri bütün herkesle paylaşmak istiyoruz" dedi.

Kültür Sanat 12.11.2021, 10:39
6 bin yıl öncesinden dijitale

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum ören yeri kazılarında çıkarılan buluntular, dijital ortama aktarılacak. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "Birikmiş çok belgemiz, hikayemiz, evrakımız ve dokümanımız var. Biz bütün bunları artık günümüz şartlarında muhakkak ki dijital ortama aktarmamız gerekiyor. Dijital ortama aktarıp, bu verileri bütün herkesle paylaşmak istiyoruz" dedi.

Kayseri - Sivas karayolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum ören yerinde kazı çalışmaları 73 yıldır devam ederken, çıkarılan belgelerle Anadolu tarihi aydınlatılmaya devam ediyor. Ülkemizin en önemli kazı alanlarından biri olan Kültepe - Kaniş - Karum ören yerinde 70 yılı geçen süredir devam eden kazılarda elde edilen veriler, dijital ortama aktarılarak Kayseri’nin hikayesi toplumla paylaşılacak. 2021 yılı kazılarında 5 bin yıl öncesinde Kültepe’de ne olduğunu anlamak için küçük test sondajlarının daha büyük alanlarda yapmaya başlandığını aktaran Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; "2021 yılı kazıları oldukça erken bir dönemde başladı. Türkiye’deki arkeolojik kazılar 12 ay boyunca sürdürülmesi gereken çalışmalar haline geldi. Bu anlamda biz tabi ki memnunuz. Şöyle ki; normalde çok kısa süren bir kazı dönemi bizim işleri tamamlamamıza yetmiyordu. Dolayısı ile de bu çalışmaları biz uzatmaya zaten meyilliydik. Kültepe’de yapılan çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile yapılıyor. Şöyle ki; ülkemizde 500’e yakın kazı sürdürülüyor. Esas önemli olan bu kazılara yerel yönetimlerin de sahip çıkması. Bu anlamda da Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarının değeri paha biçilemez. Maddi anlamda ya da manevi anlamda bize yaptıkları desteğin boyutu ölçülemez. Onların sayesinde biz bu çalışmaları yürütebiliyoruz. Zaten tek kollu olmaz, çünkü çoğu sorunun çözüm kaynağı da yereldir. Kazılarımız halen devam ediyor. Bu yıl yapılan çalışmalarda ilginç sonuçlarda tabi ki her sene olduğu gibi karşımıza çıkıyor. Bizim bu sene yaptığımız çalışmaların büyük bir çoğunluğu günümüzden 5 bin yıl önceki tabakalara yoğunlaşmıştı. Bu çalışmaların yanında bir de 5 bin yıl öncesinde de Kültepe’de ne olduğunu anlamak için yaptığımız küçük test sondajlarını daha büyük alanlarda yapmaya başladık. Burada da gördüğümüz Kültepe’nin tarihinin en azından 6 bin yıla kadar uzandığı ve bu tabakalarda yaptığımız çalışmalarda biz yeterince tatmin olacağımız sonuçlara ulaştık ama tabi ki bu daha başlangıç. Bundan sonraki çalışmalarda daha önceki tabakalarla devam edecektir. Tam anlamı ile Kültepe’ye hangi dönemlerden itibaren yerleşildiğini bizlere gösterecektir" dedi.

Kültepe’de 70 yılın üzerinde kazı tarihinin olduğunu ve yapılan kazı çalışmalarında elde edilen buluntuları dijital ortama aktararak toplumla paylaşılacağını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Kulakoğlu; "Yapılan çalışmalarda sadece arkeolojik kazılarla sınırlı kalmıyoruz. Yani sadece arkeolojik projeler değil, diğer taraftan da çeşitli projeler yürütüyoruz. Özellikle de biliyorsunuz ki Kültepe 70 yıla yakın bir süredir kazılan bir merkez. Kültepe’nin birikmiş çok malzemesi var, Kültepe’nin çok hikayesi var ve biz bu hikayeleri toplamaya çalışıyoruz. Bu yıl başlamış olduğumuz 2 tane projemiz var. Bu projelerden bir tanesi Kayseri Müzesinde korunmakta olan Kültepe’de çıkmış olan eserlerin, şimdiye kadar çalışılamamış eserlerin restorasyonu ve bunların tekrardan teşhire sunulmasıdır. İkinci projemiz ise biraz önce söylemiş olduğum gibi Kültepe 70 yılı aşkın bir süredir kazılan bir merkezden bahsediyoruz. Birikmiş çok belgemiz, hikayemiz, evrakımız ve dokümanımız var. Biz bütün bunları artık günümüz şartlarında muhakkak ki dijital ortama aktarmamız gerekiyor. Dijital ortama aktarıp, bu verileri bütün herkesle paylaşmak istiyoruz. Yani sadece bizim arşivlerimiz de durmasını değil, gerek web sayfamızda gerekse bakanlığın duyurularında yer alacak şekilde Kayseri’nin tanıtımında kullanmak üzere paylaşmak ve duyurmak istiyoruz. Projelerden bir tanesi 70 yıllık kazım merkezi Kültepe’nin hikayesinin dijitalleştirilmesi üzerine dolayısı ile 1 yıl içerisinde tamamlanacak olan bu projeler sayesinde hem Kültepe’nin hikayesi hem kazının hikayesi hem de Kayseri’nin hikayesini toplumla paylaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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