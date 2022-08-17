59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne başvurular sona erdi

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ulusal yarışmalarına 265, Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması’na 77 ve Antalya Film Forum’a 206 proje başvurdu.

Altın portakalların sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na 46, Ulusal Belgesel Film Yarışması’na 52 ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’na 167 yapım başvuru yaptı. Ulusal yarışmalarda bu yıl toplam 940 bin TL tutarında ödül verilecek.

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bu yıl başlattığı Altın Portakal Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması’na ise toplam 77 proje başvurdu. Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması’nda En İyi Senaryo Ödülü’ne layık görülecek projeye 80 bin TL, Jüri Özel Ödülü’nü alacak projeye de 40 bin TL tutarında ödül verilecek. Eserin yazarı ile senaryo yazarı farklı kişilerse para ödülünün iki kişi arasında eşit olarak paylaştırılacağı yarışmanın sonuçları, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 1 Ekim’de gerçekleştirilecek olan açılış töreninde açıklanacak.

Antalya Film Forum’a rekor başvuru

2-4 Ekim arasında fiziki, 4-6 Ekim arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek Antalya Film Forum’a ise bu yıl beş kategoride toplam 206 proje ile rekor sayıda başvuru yapıldı. Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’na 76, Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu’na 26, Belgesel Film Work in Progress Platformu’na 35, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’na 7 ve Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’na 62 başvuru yapıldı. Antalya Film Forum’da Büyükşehir Belediyesi tarafından dört kategori için 430 bin TL, Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nda ise Netflix Türkiye Grow Creative programı çerçevesinde 100 bin TL tutarında ödül verilecek. Aynı zamanda beş platformda da sektörün önde gelen isim ve kuruluşları özel ödüller verecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.