59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Siyad En İyi Film Ödülü Murat Özer, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü Erden Kıral anısına verilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film Ödülü bu yıl kaybettiğimiz sinema yazarı Murat Özer anısına, Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) En İyi Yönetmen Ödülü ise usta yönetmen Erden Kıral anısına verilecek.

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Sinema Yazarları Derneği tarafından verilen SİYAD En İyi Film Ödülü, bu yıl vefat eden sinema yazarı Murat Özer anısına verilecek. Murat Özer’in en yakın arkadaşlarından Murat Erşahin, Olkan Özyurt ve Uğur Vardan jüriyi oluşturacaklar.

Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü olmak üzere üç üniversitede eğitim gören ve henüz okurken 2000’e Doğru dergisi ile sinema yazarlığına adım atan Murat Özer, yaşamı boyunca film izlemekten ve sinema üzerine yazmaktan vazgeçmedi. 1990 yılında başladığı sinema yazarlığını sayısız gazete, dergi ve internet yayınlarında sürdürdü. Televizyonda sinemaya dair pek çok programda yapımcı ve danışman olarak görev aldı, Ali Özgentürk ve Işıl Özgentürk’ün sinema kitaplarını yayına hazırladı. En son kurucusu olduğu Arka Pencere dergisiyle yazılarını yazmaya devam etti. Sinemayı hayatının başrolüne koyan ve mart ayında aramızdan ayrılan Murat Özer, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde uzun yıllar emek verdiği dernek tarafından verilecek SİYAD En İyi Film Ödülü ile anılacak; ismi sinema ile yaşamaya devam edecek.

Yakın zamanda kaybettiğimiz usta yönetmen Erden Kıral anısına verilecek FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü jürisi bu yıl Feyzi Tuna, Görkem Yeltan ve İsmail Güneş’ten oluşacak.

Erden Kıral, üniversite yıllarında Yılmaz Güney, Bilge Olgaç, Osman Fahir Seden gibi yönetmenlere asistanlık yaparak sinemaya başladı. İlk uzun metraj filmi Kanal’ın ardından çektiği, Orhan Kemal’in aynı isimli romanından uyarlanan Bereketli Topraklar Üzerinde, Strasburg Avrupa Film Festivali’nde En İyi Avrupa Filmi seçildi. Ferit Edgü’nün O adlı romanından esinlenerek çektiği Hakkari’de Bir Mevsim sıkıyönetim döneminden yasaklansa da Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı ve FIPRESCI ödüllerine layık görüldü. Ayna adlı filmi Venedik Film Festivali’nde, Dilan filmi Cannes Film Festivali’nin Yönetmenlerin 15 Günü bölümünde gösterildi, Av Zamanı Berlin Film Festivali’nde yarıştı. Av Zamanı ile 30. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerine layık görüldü. Bir dönem yaşadığı Berlin’de Berlin Sanat Akademisi üyesi olan, yönetmen, senarist Erden Kıral, Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey, Mavi Sürgün, Avcı, Yolda, Vicdan, Yük, Gece gibi önemli filmleri ardında bırakarak temmuz ayında hayata veda etti. Altın Portakal Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibi Erden Kıral, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü ile anılacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.