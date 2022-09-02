59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışma Jürisi açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi belli oldu. Jüri başkanlığını Yönetmen-Yapımcı-Senarist Yeşim Ustaoğlu’nun üstlendiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın diğer jüri üyeleri Oyuncu-Yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, Yönetmen-Senarist Azra Deniz Okyay, Müzisyen Harun Tekin, Şair Haydar Ergülen, Oyuncu Nurgül Yeşilçay ve Görüntü Yönetmeni Uğur İçbak’tan oluşuyor.

59. Antalya Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinin başkanlığını; 1984 yılında ilk kısa filmi “Bir Anı Yakalamak”tan 2016’da Antalya Film Festivali’nin Uluslararası Yarışması’nda En İyi Film Ödülü’nü alan “Tereddüt”e uzanan filmografisinde; filmleri Venedik, Berlin, San Sebastian, Abu Dhabi, Moskova, Tokyo gibi önemli festivallerden övgü ve ödüller ile dönen Senarist ve Yapımcı Yeşim Ustaoğlu yürütecek.

1989 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda başladığı kariyerine sayısız tiyatro oyunu, televizyon dizisi ve film sığdıran, “Misafir” adlı oyunuyla İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan, Cannes Film Festivali Büyük Ödülü’ne sahip “Bir Zamanlar Anadolu’da” başta olmak üzere “İnşaat”, “Anlat İstanbul”, “Cenneti Beklerken”, “Mavi Gözlü Dev”, “Kelebeğin Rüyası”, “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, “Daha”, “Ölümlü Dünya” ve daha pek çok filmde başarılı performanslara imza atan, 2020 yılında “Gelincik” filmi ile Altın Portakal, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülen Oyuncu-Yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan; “Sulukule Mon Amour” ve “Küçük Kara Balıklar” gibi kısa filmleriyle tanınan, ilk uzun metraj filmi “Hayaletler” ile Venedik Film Festivali’nin Eleştirmenler Haftası Büyük Ödülü’ne layık görülen, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film ve En İyi Yönetmen Ödülü’nün de aralarında olduğu 5 ödülle dönen ve Varşova Film Festivali’nde FIPRESCI ödülünü kazanan Yönetmen-Senarist Azra Deniz Okyay; grubu Mor ve Ötesi ile 1995’ten bu yana sekiz stüdyo albümüne ve yüzlerce konsere imza atan, 2008 yılında Türkiye’yi Eurovision’da temsil eden, 2011-2013 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde şarkı yazarlığı dersleri veren, kuruluşundan beri Socrates dergisinin danışma kurulunda yer alan, Mart 2018-Mart 2022 tarihleri arasında iki dönem müzik meslek birliği MSG’nin başkan yardımcılığını üstlenen, 2016’dan beri Babajim İstanbul Stüdyoları ile DasDas’ı yöneten iki ayrı ekipte yer alan müzisyen Harun Tekin; 16 şiir, 30’u aşkın düzyazı kitabına imza atan, şiir kitapları beş dilde yayımlanan, Metin Altıok, Cemal Süreyya, Behçet Necatigil ve Altın Portakal Şiir Ödülleri’nin aralarında olduğu sayısız ödüle sahip, 2022 yılında tüm eserleri Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri’nde Onur Ödülü’ne layık görülen ve sinema yazılarını içeren “Sonradan Görme” adlı kitabı bulunan şair Haydar Ergülen; beyazperdede “Anlat İstanbul”, “Eğreti Gelin”, “Adem’in Trenleri”, 2007 Cannes Film Festivali En İyi Senaryo Ödüllü “Yaşamın Kıyısında”, “Vicdan”, “7 Kocalı Hürmüz”, “Çınar Ağacı”, “Aşk Kırmızı”, “Gece” gibi usta yönetmenlerin filmlerinde unutulmaz performanslara imza atan, televizyonda “İkinci Bahar” ve “Asmalı Konak” dizileri ile dikkat çeken, “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizisi ile yurt dışında da büyük ses getiren, Altın Portakal, Altın Koza, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği ve Sinema Yazarları Derneği En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahibi başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay ve “Yol Ayrımı”, “Av Mevsimi”, “Hokkabaz”, “Hoşçakal Yarın”, “Eşkıya”, “İstanbul Kanatlarımın Altında” ve “İz” başta olmak üzere 17 uzun metraj filme, son olarak “Erşan Kuneri” dizisi ile çok sayıda reklam ve klip çalışmasına imza atan, En İyi Görüntü Yönetmenliği dalında iki Altın Portakal’ı, bir Sinema Yazarları Derneği ödülü bulunan, Mimar Sinan Üniversitesi’nde eğitmenlik yapan usta görüntü yönetmeni Uğur İçbak, Altın Portakal heyecanı yaşayacak 10 filmi değerlendirecek jüri üyelerini oluşturuyorlar.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.