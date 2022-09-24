59. Antalya Altın Portakal Film Festivali biletleri satışa çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 1-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türkiye’de ilk kez Antalya’da gösterilecek yarışma filmleri, Başka Bir Dünya ve Özel Gösterimlere ev sahipliği yapacak. Festivalde, 33 ülkeden, 74 yönetmenin 66 filmi gösterilecek. Biletler biletix.com üzerinden satılacak.

Festival biletleri 24 Eylül saat 13.00’te satışta

Festivalde bu yıl gösterimler AKM Aspendos ve Perge salonlarında, Dogˆu Garajı Ku¨ltu¨r Merkezi Salonu’nda, Yıldızların Altında 1 (Karaaliogˆlu Parkı ic¸i, Eski Atatürk Stadyumu) ve Yıldızların Altında 2 (AKM Doğan Hızlan Kütüphanesi Arkası) açık hava sinemalarında izleyiciyle buluşacak.

Festival biletleri 24 Eylül saat 13.00’ten itibaren biletix.com üzerinden temin edilebilecek. Biletler, 27 Eylül Salı gününden itibaren AKM’de açılacak biletix gişelerinde satışa sunulacak. AKM Perge Sinema salonunda go¨sterilecek Ulusal Kısa Metraj ve Belgesel Film gösterimleri ve Charlie Chaplin’in Yumurcak adlı filminin iki gösterimi u¨cretsiz olacak.

Festivalin bilet ücretleri öğrenci 3TL ve tam 5TL olup, Ulusal Uzun Metraj Film Yarıs¸ması’nın AKM Aspendos Salonu’nda 14:30 ve 17.00’de yapılacak ilk go¨sterimleri film ekiplerinin katılımıyla gerc¸ekles¸ecek. Go¨sterimlerin ardından AKM Balerin Cafe’de film ekiplerinin katılımıyla so¨yles¸iler du¨zenlenecek. Ulusal Belgesel ve Kısa Film Yarıs¸ması’nın AKM Perge Salonu’nda yapılacak go¨sterimlerinin ardından so¨yles¸iler aynı salonda film ekiplerinin katılımıyla yapılacak.

“Başka Bir Dünya” bölümüyle yılın heyecan uyandıran filmleri Antalya’da

Festivalde Altın Portakal heyecanının yaşanacağı Ulusal ve Uluslararası Film Yarışmaları dışında “Başka Bir Dünya” bölümünde merakla beklenen du¨nyanın o¨nemli festivallerinden o¨du¨ller alan yapımları izleyiciyle bulus¸acak.

2022 Cannes Film Festivali’nde En I·yi Yo¨netmen o¨du¨lu¨ne layık go¨ru¨len Park Chan-wook’un soruşturduğu cinayetin şüphelisine aşık olan bir dedektifin hikâyesini anlatan Ayrılma Kararı / Decision to Leave; Charlotte Wells’in Cannes Film Festivali’nde go¨sterilen, bir baba kızın duygu yu¨klu¨ hika^yesini anlatan Gu¨nes¸ Sonrası / Aftersun; Lukas Dhont’un c¸ocuklukta du¨gˆu¨mlenen ya da c¸o¨zu¨len arkadas¸lık ve dostluk ilis¸kilerinin o¨nemini vurgulayan Cannes Ju¨ri Bu¨yu¨k O¨du¨llu¨ filmi Yakın / Close; yakın gelecekte toplumdaki yas¸lı nu¨fus u¨zerinde uygulanan inanması güç bir planı anlatan Chie Hayakawa’nın yo¨nettiği, Japonya’nın Oscar adayı Plan 75; halkın daha iyi egˆitim, sagˆlık ve is¸ olanakları ve daha fazla demokrasi ile sosyal es¸itlik talep etmesiyle 2019’da S¸ili’nin bas¸kenti Santiago’nun sokaklarında patlayan protestoları go¨zler o¨nu¨ne seren Patricio Guzma´n imzalı Hayali U¨lkem / My Imaginary Country; Cannes Film Festivali, Eles¸tirmenler Haftası Bo¨lu¨mu¨’nde go¨sterilen, hayatında her s¸eyin ko¨tu¨ gittigˆi bir do¨nemde eski lise arkadas¸ıyla kars¸ılas¸an bir kadını odagˆına alan Ce´line Devaux imzalı Herkes Jeanne’ı Sever / Everybody Loves Jeanne; Locarno Film Festivali’nde go¨sterilen, daha iyi bir hayat ic¸in İtalya’dan Fransa’ya go¨c¸en bir aileyi anlatan Alain Ughetto’nun yo¨nettigˆi canlandırma filmi Ko¨pekler ve I·talyanlar Giremez / No Dogs or Italians Allowed ve iki Amerikan yerlisi kızılderili c¸ocugˆunun ic¸ ic¸e gec¸mis¸ hika^yelerini takip eden Savas¸ Atı / War Pony filmleri go¨sterilecek.

Kore-eda Hirokazu’nun yönettiği, bas¸rolu¨ndeki Song Kang-ho’ya Cannes Film Festivali’nde En I·yi Erkek Oyuncu O¨du¨lu¨’nu¨ kazandıran, kiliseye bırakılan bebekleri çalan ve çocuksuz ailelere satan bir çeteyi konu alan Bebek Servisi / Broker; Venedik Film Festivali’nde go¨sterilen, bir kadının sevgilisinin eski es¸inden olan kızıyla kurdugˆu ilis¸ki u¨zerinden ebeveynlik kavramına farklı bir bakıs¸ ac¸ısı getiren Rebecca Zlotowski imzalı Bas¸kalarının C¸ocukları / Other People’s Children filmleri go¨sterilecek.

Ayrıca, bu yıl aramızdan ayrılan, dilimize ‘Pıtırcık’ adıyla c¸evrilen Le Petit Nicolas serisiyle tanıdıgˆımız yazar-c¸izer Jean-Jacques Sempe anısına Amandine Fredon ve Benjamin Massoubre’nin birlikte yo¨nettikleri Pıtırcık – Mutlu Olmak I·c¸in Neyi Bekliyoruz? / Le Petit Nicolas - Happy As Can Be adlı canlandırma filmi de go¨sterilecek.

Özel gösterimlerde 8 film izleyiciyle buluşacak

Festival programında bu yıl yıllara meydan okuyan iki film yer alıyor; David Lean’in yo¨nettigˆi Arabistanlı Lawrence / Lawrence of Arabia ve Charlie Chaplin imzalı Yumurcak / The Kid. Birinci Du¨nya Savas¸ı’nda Arap kabilelerini Tu¨rk ordusuna kars¸ı o¨rgu¨tleyen I·ngiliz casusu T.E. Lawrence’ı konu alan yedi Oscar o¨du¨llu¨ Arabistanlı Lawrence, sinema tarihinin en o¨nemli filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Tu¨rkiye’de sansu¨re takıldıgˆı ic¸in sinemalarda go¨sterilemeyen 1962 yapımı bu film, yenilenmis¸ 226 dakikalık kopyasıyla go¨sterilecek. Charlie Chaplin’in 1921 tarihli ilk uzun metraj filmi Yumurcak ise unutulmaz bir klasik. 2021 yılında restore edilen film, bu yıl küçük ve büyük sinemaseverler ic¸in festival programında yer alıyor.

Festivalde Biket I·lhan’ın Tu¨rk tıbbının modernles¸mesine ve kadınların hayatına o¨nemli katkılarda bulunan kadın hastalıkları ve dogˆum uzmanı Doktor Besim O¨mer (Akalın) Pas¸a’nın hayatını ve c¸alıs¸malarını anlattıgˆı Bir Hekimin Anıları, Mehmet Gu¨reli’nin yo¨nettigˆi, duayen yapımcı Abdurrahman Keskiner’in portresi Bir Zamanlar Yes¸ilc¸am - Abdurrahman Keskiner, I·lke I·s¸isagˆ’ın Tu¨rkiye’nin ilk kadın il belediye bas¸kanı Leyla Atakan’ın hayatını anlattıgˆı Leyla Hanım ve Jale I·ncekol’un meslek sahibi olmayan kadınların bir el sanatları ato¨lyesinde kendi gu¨c¸lerini kes¸fetmelerini anlatan Narperi’nin Bilezigˆi adlı belgesellerinin özel go¨sterimleri yapılacak.

Festivalin yarıs¸ma dıs¸ı programı çerçevesinde o¨du¨llu¨ belgeselleri ile tanınan U¨mran Safter’in ilk uzun metraj kurmaca filmi Kabahat ve ilk filmi Kasap Havası ile dikkat c¸eken C¸igˆdem Sezgin’in yeni filmi Suna izleyiciyle bulus¸acak. Suna, erkek egemen bir du¨nyada hayatta kalmaya c¸alıs¸an bir kadını, Kabahat ise ergenligˆe henu¨z adım atmıs¸ 13 yas¸ındaki bir kız c¸ocugˆunu odagˆına alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını üstlendiği, idari direktörlüğünü Cansel Tuncer’in, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu’nun, sanat yönetmenliğini Başak Emre’nin üstlendiği Festivalde, Antalya Film Forum’un direktörlüğünü Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.