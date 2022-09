55 yıllık gelenek renkli görüntülere sahne oldu

Antalya’nın İbradı ilçesinde Ormana Üzüm Festivali 55. kez düzenlendi.

Antalya’nın saklı kalmış bölgelerinden olan 300 yıllık düğmeli evleri ve doğal güzellikleriyle dikkatleri çeken İbradı’nın Ormana Mahallesi’nde düzenlenen 55. Üzüm Festivaline katılım yoğun oldu. Festivale Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Festival Komite üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Renkli görüntülere sahne oldu”

Geleneksel 55. Ormana Üzüm Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Suda elma yeme ve yoğurt içinde para arama yarışmaları misafirleri eğlendirirken, kervan yürüyüşünde Ormana’da bulunan çiftçilere ait 50 traktörler ile oluşturulan konvoy festivalin başladığına işaret etti. Festival alanında gerçekleşen halat çekme, çuval yarışı, suda elma yeme yarışması, yoğurt yeme ve çuval yarışmaları, oldukça eğlenceli anların yaşanmasını sağladı. Oluşturulan stantlar ile Ormana’nın yöresel el ürünleri satışa sunuldu.

“Üzüm yarışması yapıldı”

Festivalde, bölge halkının yetiştirdiği üzümler de yarıştı. Üzüm Festivali bünyesinde düzenlenen "En Güzel Üzüm" yarışmasında çiftçiler tezgahlardaki üzümleriyle birinci olmak için yarıştı. Yarışmaya 13 üzüm yetiştiricisi katıldı. Ziraat Mühendislerinden oluşan jüri tarafından en güzel üzümü yetiştiricileri belirlendi ve dereceye giren ilk üç çiftçi ise zirai makine ile ödüllendirildi.

Festivalde Elif Buse Doğan ve yerel sanatçıları verdiği konserler, bölge halkını geç saatlere kadar eğlendirdi.

Üzüm Festivali birincisi Murat Sağlam (41), 20 yıldır üzüm yetiştiriciliği yaptığını ve 6 defa yarışmaya katıldığını 5 defa birincilik, bir kez ikincilik aldığını söyledi. Ormana’nın üzümünün kokulu olduğunu ve yöreye has 200 yıllık atalarından kalan üzüm bağları olduğunu söyleyen Sağlam, “Bağlarımız dedelerimizden babalarımızdan kalan eski üzüm bağlarıdır. Biz bu bağları yaşatıyoruz. Bu üzümler yöreye has üzümlerdir. Her girdiğim yarışmadan birincilik alıyorum. Bu bağlardan elde ettiğimiz üzümlerden pekmez, bademli, fıstıklı sucuklar yapıyoruz” diye konuştu.

Ormana Mahalle Muhtarı Fikret Canbaş Üzüm Festivali’nin 55. yılını kutladıklarını söyledi. Son iki yıldır pandemi nedeni ile festivale ara verdiklerini ve bu yıl yeniden festivali sürdürmeye devam ettiklerini anlatan Canbaş, “Festival Antalya’mızın en eski festivallerinden bir tanesidir. Bu festivalde 13 çiftçimiz en güzel üzüm yarışmalara katıldı. Bu çiftçilerimizden dereceye girenlere ödüllerini veriyoruz. Çiftçilerimiz bu yarışmalara katılarak hevesleniyorlar. Bir birlerinden görerek battal olmuş bağlarımızı yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Amacamız da zaten budur. Ormana’nın üzümü ince kabukludur. Ereğli ve dimrit üzümü diye geçer. Üzüm bağlarımızdan elde edilen üzümlerden pekmez yapıyoruz. Zaten Ormana’nın üzümleri pekmez olunca bir ayda yok satar” dedi. Bu yıl festivalin içerisinde ilk kez arı yetiştiriciliği çerçevesinde bal yarışmasını da yaptıklarını anlatan Canbaş, “Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan arı yetiştiriciliği projesi bünyesinde bölgemizde arıcılık yapan çiftçilerimiz için de bal yarışması yaptık. Bal yarışmasına da 13 çiftçimiz bal yarışmasına katıldı. Onlara da arı kovanları hediye ettik” diye konuştu.